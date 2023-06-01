هل يوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة؟

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه لا يوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي: “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، في “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن إمكانية إصدار شهادة اعفاء من الضرائب وعن كيفية الاصدار وشروط ذلك؟.

شهادة الإعفاء من الضريبة

وأجابت الهيئة بقولها : “سلام عليكم.. للتوضيح لك، لا يوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتلزم المنشآت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000ريال”.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن خطوات ميسرة يمكن من خلالها تقسيط المستحقات الضريبة خلال مهلة مبادرة “الإعفاء من الغرامات”.

4 خطوات

وقالت الهيئة في “إنفوجراف”: بخطوات سهلة وميسرة تعرف على خطوات تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات

1- يقدم المكلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة

2 – يتم مراجعة الطلب من الفرق المختصة بالهيئة للتأكد من استحقاق المكلف للتقسيط

3- يتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة بعد اعتماد الخطة وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية

4 – في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي

وأضافت الهيئة: “يعفى المكلف من غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة والتي يحل موعد سدادها خلال أو بعد انتهاء فترة تمديد المبادرة بشرط التزام المكلف بخطة التقسيط”.

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