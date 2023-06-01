إلزام إدارات المدارس بعلاج أخطاء أسئلة الاختبارات دون ضرر الطلاب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم، من خلال دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، مسؤولية معالجة أخطاء أسئلة الاختبارات، التي تقع على عاتق الإدارات التعليمية.

أخطاء الأسئلة

وقال الوزارة إنه إذا جرى اكتشاف خطأ في الأسئلة في أثناء الاختبار أو عند التصحيح وترتب عليه تأثير في نتيجة الطلاب فيتم معالجة الوضع بحيث تبقى الأسئلة على حالها.

وأوردت أنه يُحرر محضر بذلك، تتصرف في ضوئه لجنة الإجراءات المتمثلة في إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة، أو إعادة توزيع الدرجات في حالة نقص أو زيادة أسئلة الاختبار عما ورد في نموذج الإجابة.

وفيما عدا الحالتين السابقتين لإدارة المدرسة حق التصرف بما يحقق مصلحة الطالب، مع أهمية توخي الدقة في استخدام الإجراءات بحيث لا تلحق الضرر بأي طالب، حسب “اليوم”.

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تعليمات دخول الاختبارات

وفي الوقت نفسه، حددت الوزارة عدد من التعليمات قبل دخول الاختبار تتمثل في لا يحمل الطالب أي ورقة أو كتاب أو مذكرة إلى قاعة الاختبار.

واستثنت الأدوات الكتابية التي يحتاجها للاختبار؛ على أن تكون الأدوات المسموح بها خالية تمامًا من أي معلومات سواء كانت كتابة رمز أو معادلة أو ما شابه ذلك، وكتابة اسم الطالب وإجابته باللون الأزرق.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الابتدائي استخدام القلم الرصاص في ورقة الإجابة وبخط واضح، مع كتابة رقم الإجابة بحسب رقم السؤال، وترك فاصل بين إجابة كل سؤال وما يليه.