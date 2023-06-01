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يحدث الآن.. تدفق السيول في الطائف وأمطار غزيرة على الباحة (فيديو)
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يحدث الآن.. تدفق السيول في الطائف وأمطار غزيرة على الباحة (فيديو)

يحدث الآن.. تدفق السيول في الطائف وأمطار غزيرة على الباحة (فيديو)

يحدث الآن.. تدفق السيول في الطائف وأمطار غزيرة على الباحة (فيديو)
٠٦:٥٥:١٠ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على الطائف والباحة مساء اليوم الخميس.

سيول بالطائف وأمطار على الباحة

ووثقت المقاطع، التي نشرها حساب “وناسة البر”، جريان السيول في الطائف، بعد هطول الأمطار الغزيرة، كما وثقت مقاطع الفيديو حالة مطرية غزيرة على الباحة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الباحة الطائف سيول

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