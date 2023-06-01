عند هروب العاملة.. ما هي تأشيرة الاستقدام البديلة وهل تستلزم رسومًا إضافية؟

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أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة المقصود بتأشيرة الاستقدام البديلة للعمالة المنزلية.

تأشيرة الاستقدام البديلة

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مواطنة قالت فيه: “عاملتي هربت خلال فترة التجربه هل يمكن إصدار تأشيرة بديلة وهل تستلزم رسوماً جديدة؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها: “إن التأشيرة البديلة هي تأشيرة تصدر لصاحب العمل بدون رسوم حكومية في حال خروج العامل/العاملة من المملكة خروجا نهائيا خلال (90) يوم من تاريخ دخوله/دخولها المملكة لأول مرة”.

وتابعت منصة مساند، أنه يمكن إصدار التأشيرة البديلة من خلال حسابك لدى مساند أو إدارات استقدام الأفراد

وفي وقت سابق، حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، ثلاث قنوات إلكترونية للدفع عبر المنصة.

قنوات الدفع الإلكترونية عبر مساند

وأوضحت منصة مساند، عبر “تويتر”، أن قنوات الدفع الإلكترونية المتوفرة عبر المنصة تشمل التالي:

مدى

فيزا

ماستر كارد

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية (10,752.50 ر.س.) شامل ضريبة القيمة المضافة.

تكلفة خدمة معروفة

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن تكلفة العمالة المنزلية لاسيما من الفلبين، ومدى إمكانية تقليل التكاليف.

وأجابت منصة مساند بقولها “نعم، تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية (10,752.50 ر.س.) شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل التذكرة الداخلية في المملكة إن وجدت.

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في سياق متصل، أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن أسعار الاستقدام تم تحديدها في نظام مساند، ولا يمكن أن يتم تجاوز السعر من قبل المكتب.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تعديل السعر الخاص بالاستقدام بالاعتماد على الأسعار الجديدة.

أسعار استقدام العمالة

وأجابت منصة مساند بقولها “نعتذر لكم، الأسعار تم تحديدها في نظام مساند بالتزامن مع وقت اطلاق الحملة، فلا يمكن أن يتم تجاوز السعر من قبل المكتب بعد تفعيل النظام”.

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وأضافت منصة مساند “نأمل منكم الالتزام بالأسعار الظاهرة في مساند وعدم دفع أي مبالغ إضافية في حال طلبها من قبل المكتب”.

وكانت منصة مساند، قد أوضحت، أنه حرصاً على تطوير وتنظيم القطاع وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام تعلن الموارد البشرية، عن خفض الحد الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين، وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام في سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات”.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة.

رسوم التأشيرة والاستقدام

جاء ذلك في رد من منصة مساند ردا على سؤال مغردة قالت فيه “رسوم الاستقدام 2000 للتأشيرة ولكن 2000 سداد للجوازات .. ماذا يعني ذلك؟

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وأجابت منصة مساند بقولها “نعتذر منك، ونود أن نوضح بأن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة، أما تكلفة الخدمة الإلكترونية لإصدار التأشيرة (150) ريال غير شامل لضريبة القيمة المضافة فهي التكلفة التشغيلية لبرنامج العمالة المنزلية (مساند)”.

خطوات تحويل راتب العمالة المنزلية

كذلك حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، خطوات تحويل راتب العمالة المنزلية عبر المحفظة الرقمية.

وتشمل خطوات تحويل الراتب ما يلي:

– إنشاء حساب منفصل للعمالة المنزلية عبر المحفظة الرقمية

– اختيار خانة تحويل الراتب عبر مساند

– تحويل الراتب المذكور في العقد المتفق عليه

– جدولة التحويل شهريا

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