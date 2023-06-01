أرامكو توتال تعلن عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في مدينة الجبيل الصناعية عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

– أخصائي الاقتصاد والتجارة (Economics and Trading Specialist)

– محلل عقود أول (Senior Contract Analyst)

– محلل قانوني (Legal Analyst)

– أخصائي الصحة المهنية (Occupational Health Specialist)

– أخصائي التعلم والتطوير (Learning And Development Specialist)

– محلل داخلي (Internal Auditor)

– مشرف الموثوقية (Superintendent Methods Reliability)

– مهندس سلامة العمليات (Process Safety Engineer)

– مهندس المعدات الدوارة (Rotating Equipment Engineer)

التخصصات المطلوبة:

– ادارة الأعمال

– القانون

– المحاسبة

– المالية

– الموارد البشرية

– نظم المعلومات الادارية

– الهندسة الميكانيكية

– الصحة والسلامة المهنية

– الادارة العامة

– الهندسة

– التطوير التنظيمي

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الشروط:

– أن يكون المتقدم أو سعودي الجنسية.

– حاصل على الدبلوم فأعلى في (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية، السكرتارية، إدارة المكاتب).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المساندة الإدارية.

– إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

المهام الوظيفية:

– صياغة الخطابات والتقارير والمراسلات الرسمية. والتأكد من حفظها بشكل مناسب.

– أداء المهام الإدارية الأخرى لضمان سير المهام الإدارية للمنظمة المعنية بسلاسة وكفاءة.

– إعداد وإرسال المذكرات إلى الموظفين المعنيين في مختلف المنظمات التابعة لـ SATORP.

– العمل كنقطة اتصال محورية إذا احتاجوا إلى المساعدة أو المعلومات أو الوثائق.

– جدولة مواعيد العمل وترتيب الاجتماعات والتنسيق والتذكير بالموقع والتاريخ والتوقيت.

– التأكد من التعامل مع رسائل البريد الواردة والصادرة بسرعة وكفاءة.

– أداء أي واجبات أخرى يكلفه بها الرئيس المباشر.

المزايا:

– رواتب تنافسية

– بدل سكن

– بدل نقل

– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.

– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

– تأمين طبي

– راتب إضافي سنوي

– بدل إجازة (70% من الراتب).

– برنامج تملك المنازل للسعوديين.

– بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.

– هدايا خدمة كل خمس سنوات.

نبذة عن الشركة:

ساتورب (SATORP) اختصار لمسمى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات، مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، تعد ساتورب أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة العربية السعودية بطاقة 400 ألف برميل يومياً، وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الرابط التالي: إضغط هنا