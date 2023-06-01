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بعد الرياض.. بشرى سارة لراغبي شراء عقارات جديدة في جدة
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بعد الرياض.. بشرى سارة لراغبي شراء عقارات جديدة في جدة

بعد الرياض.. بشرى سارة لراغبي شراء عقارات جديدة في جدة

بعد الرياض.. بشرى سارة لراغبي شراء عقارات جديدة في جدة
٠٦:٠١:٤٥ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

مؤكدا أنها ستكون في وقت قريب، زف ا للراغبين بشرى سارة  لراغبي شراء وحدات سكنية في جدة.

المعروض العقاري في جدة:

وأوضح البطي في لقاء مع قناة الإخبارية : ” مستمرون في ضخ مزيد من المعروض العقاري سواء في الرياض أو ضاحية فرسان أو خزامى وسوف تعلن قريباً ” .

كما نوه أنه: ” كذلك هناك مشروع قريبا جداً في مدينة جدة لزيادة المعروض العقاري”.

وحدات سكنية بالرياض:

فيما طرحت الشركة الوطنية للإسكان، وحدات سكنية تبدأ من 250 ألف ريال في ضاحية خزام بالرياض.

ووقعت على 6 اتفاقيات لإنشاء 2300 وحدة سكنية في ضاحية خزام الواقعة شمال مدينة الرياض.

وقال صالح العنيزي، مدير عام الاتصال المؤسسي بالشركة لفضائية “الإخبارية”، إن “الوطنية للإسكان تعمل من خلال استراجيتها لزيادة المعروض العقاري بالمملكة”.

وأضاف: “الأسعار تبدأ من 250 ألف ريال، وهي عبارة عن شقق سكنية شمال الرياض، لمساحات تبدأ من 126 متر مربع إلى 299 مترًا مربعًا، كجزء من استراتيجية الشركة لتوفير الخيارات للأسر السعودية لاختيار المساحات المناسبة حسب القدرة المادية”.

وأوضح أن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء، لتطوير البنية الأساسية في هذا المشروع والخدمات التي سيستفيد منها سكان هذا المشروع.

ونوه أيضا أن هناك ثلاث اتفاقات من بينها اتفاق مع 6 شركات تطوير عقارية، لافتًا إلى توقيع اتفاقتين مع شركتين تشمل توفير خدمات تجارية من أندية رياضية إلى سوبر ماركت وجميع الخدمات التي يحتاج إليها السكان.

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الكلمات الدلالية:
الرئيس التنفيذي الرياض الوطنية للإسكان جدة شراء عقارات جديدة محمد البطي بشرى سارة

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