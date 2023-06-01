بعد الرياض.. بشرى سارة لراغبي شراء عقارات جديدة في جدة

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مؤكدا أنها ستكون في وقت قريب، زف ا للراغبين بشرى سارة لراغبي شراء وحدات سكنية في جدة.

المعروض العقاري في جدة:

وأوضح البطي في لقاء مع قناة الإخبارية : ” مستمرون في ضخ مزيد من المعروض العقاري سواء في الرياض أو ضاحية فرسان أو خزامى وسوف تعلن قريباً ” .

كما نوه أنه: ” كذلك هناك مشروع قريبا جداً في مدينة جدة لزيادة المعروض العقاري”.

وحدات سكنية بالرياض:

فيما طرحت الشركة الوطنية للإسكان، وحدات سكنية تبدأ من 250 ألف ريال في ضاحية خزام بالرياض.

ووقعت على 6 اتفاقيات لإنشاء 2300 وحدة سكنية في ضاحية خزام الواقعة شمال مدينة الرياض.

وقال صالح العنيزي، مدير عام الاتصال المؤسسي بالشركة لفضائية “الإخبارية”، إن “الوطنية للإسكان تعمل من خلال استراجيتها لزيادة المعروض العقاري بالمملكة”.

وأضاف: “الأسعار تبدأ من 250 ألف ريال، وهي عبارة عن شقق سكنية شمال الرياض، لمساحات تبدأ من 126 متر مربع إلى 299 مترًا مربعًا، كجزء من استراتيجية الشركة لتوفير الخيارات للأسر السعودية لاختيار المساحات المناسبة حسب القدرة المادية”.

وأوضح أن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء، لتطوير البنية الأساسية في هذا المشروع والخدمات التي سيستفيد منها سكان هذا المشروع.

ونوه أيضا أن هناك ثلاث اتفاقات من بينها اتفاق مع 6 شركات تطوير عقارية، لافتًا إلى توقيع اتفاقتين مع شركتين تشمل توفير خدمات تجارية من أندية رياضية إلى سوبر ماركت وجميع الخدمات التي يحتاج إليها السكان.

فيديو | قريبًا مشروع سكني جديد في جدة.. الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي لـ #الإخبارية: بدعم #ولي_العهد مستمرون في ضخ المعروض العقاري وتوقيع الاتفاقيات لتطوير المشاريع الجديدة #البورصة_العقارية pic.twitter.com/CLKvnmHn9s — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023

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