جراحة نادرة تنهي معاناة مريض يعاني من ورم كبير في الوجه بجازان

تواصل – واس:

تمكن فريق جراحة الرأس والرقبة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من استئصال ورم كبير الحجم من وجه ثمانيني.

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ورم في الوجه

وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من صعوبات في تناول الطعام والبلع والكلام والتنفس، وتدلٍ كامل في الجهة اليسرى من الوجه وتعذر القدرة على إقفال الفم.

وأضافت أنه تم إجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة وتبين وجود ورم ضخم في الجهة اليسرى من الوجه بحجم 12 × 10 سم.

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وعلى الفور تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم بشكل كامل بعد فصله بشكل دقيق ونادر عن الأعضاء الحيوية المحيطة به، وإعادة ترميم الشفتين العليا والسفلى في الجهة اليسرى من الوجه.

وبينت أن المريض تمكن بعد إجراء العملية من إقفال فمه والقدرة على الكلام وتناول الطعام والبلع والنفس، وغادر المستشفى بعد نجاح العملية وتماثله للشفاء.

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