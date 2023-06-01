“أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت”.. لن تصدق ما تفعله عندما يجرفها السيل (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غير متوقع لعدد من الإبل جرفها السيل.

السيل يجرف الإبل:

ويظهر الفيديو عددا من الإبل قد التفت حول بعضها لتصنع ما يشبه سدا منيعا أمام السيل، لتتمكن من عدم جرفها وصمودها أمام قوة تيار السيل.

وعلق ناشر الفيديو على المقطع بالقول :”وفي ذلك عبرة وعِظَة. الإبل تلتفّ حول بعضها البعض عند سرعة السيل والإحساس بالخطر”.

بينما علق أحد رواد تويتر على المقطع بالقول :” سبحان الله : قال الله تعالى:” قال فمن ربكما يا موسى .. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”.

قطيع من الإبل:

وفي أبريل الماضي، أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قطيعا به عدد من صغار الإبل وهي تشق طريقها وسط السيل بدلاً من سيرها المعتاد على رمال الصحراء في مشهد مميز ومثير.

ووثق المقطع المتداول حينها ، قطيعا من الإبل تعبر سيلاً بالقرب من العقلان غرب منطقة القصيم، بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة وجريان السيول والأودية.

شاحنة محملة بالإبل

كما تم تداول أيضا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاحنة محملة بالإبل جرفتها السيول.

وبحسب ما تم تداوله فقد أدت السيول التي اجتاحت شرق الحناكية بالمدينة المنورة، إلى انقلاب الشاحنة وبداخلها مجموعة من الإبل.

ويظهر الفيديو قوة السيل، حيث سمع أيضا صوت رجل يردد قائلا: “الله يعوض عليه، أنقذنا الرجال ولكن لن نستطع فعل شيء للجمال”.

اقرأ أيضا

مشهد مؤثر.. سيول تجرف قطيعًا من الإبل في وادي ضمد