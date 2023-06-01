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تنفيذ القصاص في وافد أنهى حياة مواطن بطريقة بشعة.. هذه جنسيته

تنفيذ القصاص في وافد أنهى حياة مواطن بطريقة بشعة.. هذه جنسيته

تنفيذ القصاص في وافد أنهى حياة مواطن بطريقة بشعة.. هذه جنسيته
٠٥:١١:١٣ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:

نص بيان الداخلية:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / سانتا بهادور بون – نيبالي الجنسية – على قتل / عودة بن عائض بن حمود الشراري – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / سانتا بهادور بون – نيبالي الجنسية -، يوم الخميس 12 / 11 / 1444هـ الموافق 1 / 6 / 2023م بمنطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية القصاص جريمة قتل نيبالي وافد

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