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افتتاح أول متجر للشوكولاتة المرعبة في العالم
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افتتاح أول متجر للشوكولاتة المرعبة في العالم

افتتاح أول متجر للشوكولاتة المرعبة في العالم

افتتاح أول متجر للشوكولاتة المرعبة في العالم
٠٥:١٩:٢٠ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

افتتح أول متجر شوكولاتة في العالم لايُسمح بدخوله إلا لمن هم فوق 18 عامًا.

ويدمج متجر الشوكولاتة “ليليث وجورميه” في لندن بين كونه متحفًا تشريحيًا ومعرضًا فنيًا ومتجرًا، حيث يبيع جماجم بشرية وعظام الفخذبالحجم الطبيعي من الشوكولاتة.

وستعود 100 في المائة من المبيعات بالنفع على مؤسسة خيرية للألعاب، والتي تغير حياة الأشخاص الذين يعانون من تحديات جسدية، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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وجاءت الفكرة من ابتكار النحاتة المدربة وصانعة الشوكولاتة، سارة هاردي، بمناسبة إطلاق لعبة الفيديو ديابلو 4.

وقال متحدث باسم الشركة المطورة للعبة “طعم هذه الشوكولاتة لذيذ بقدر ما يبدو مرعبًا”.

نظرًا لأن زوار المتجر المنبثق يغامرون بعمق في أحشاء المتجر، فسوف يكتشفون منطقة الألعاب المخصصة في غرفة الأوراق المالية بالمتجر، حيث يمكن للحاضرين لعب الإصدار الجديد من اللعبة قبل إصداره الرسمي في 6يونيو.

وسيفتح المجر يوم السبت، 3 يونيو، من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً ، والأحد 4 يونيو، من منتصف النهار حتى الساعة 5 مساءً، في سوهو بلندن، لمن هم فوق 18 عامًا فقط.

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