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تحذير أمريكي عاجل: إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع

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تحذير أمريكي عاجل: إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع

تحذير أمريكي عاجل: إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع

تحذير أمريكي عاجل: إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع
٠٤:٥٣:٢٩ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن طرفي الصراع في السودان انتهكا الهدنة المعلنة ولم يلتزما بالاتفاق.

وأوضح أن واشنطن تفكر في إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع،، وست حدد خطوتها المقبلة وفقا لمواقف طرفي الصراع.

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم

وأكد أن الوضع في السودان هش بشكل لا يصدق، وذلك وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم اليوم، بحي الفتيحاب في أم درمان.

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وبين أن واشنطن مستعدة لمواصلة وساطتها في السودان بشرط جدية طرفي الصراع، مؤكدًا أن استئناف جهود الوساطة في السودان مرهون بجدية طرفي النزاع.

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان

فيما أعلنت السلطات السودانية اليوم، تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى 15 يونيو باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية.

الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة

وأكد الجيش السوداني، تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الطرف الآخر قوات الدعم السريع، بالهدنة.

وكشف القائم بأعمال السفير السوداني بالمملكة أن هناك جهود سعودية أمريكية لإعادة وفد الجيش إلى المفاوضات، لافتًا إلى أن الوفد علق المفاوضات ولم ينسحب منها ومازال في جدة.

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ودعا ممثل منظمة يونيسف، لاحترام الممرات الإنسانية في الوضع في السودان كارثي ويجب تأمين الممرات الإنسانية.

وأكدت أن 70% من الأطفال في السودان يعانون من سوء التغذية، مخاوف من تفاقم أوضاع الأطفال بسبب الصراع في السودان.

الاتحاد الأفريقي يطرحُ خارطةَ طريق لتسوية الأزمة

في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم، خارطةَ طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية.

 وتشتمل على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع؛ منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

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وبين أن خارطة الطريق لحل النزاع في السودان تشتمل على ستة بنود؛ منها أن تعمل الآلية الموسعة المشكلة على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة.

 

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