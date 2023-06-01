أخبار السعودية.. أكبر خطة تشغيلية للحج ووحدات سكنية جديدة بالرياض وأسواق الأضاحي بجدة والدمام

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلن رئيس شؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، أن المملكة قررت إطلاق عن الخطة التشغيلية لموسم الحج والتي تعد الأكبر في تاريخها.

قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة: إن المملكة متسعدة بالتكامل والتعاون الوثيق بين الرئاسة ووزارة الحج والعمرة، لاستقبال الاعداد المليونية للحجاج.

طرحت الشركة الوطنية للإسكان، وحدات سكنية تبدأ من 250 ألف ريال في ضاحية خزام بالرياض.

قبل العيد بأيام عديدة، تبدأ أمانات المناطق في الاستعداد ووضع الإرشادات اللازمة التي يجب على جميع البائعين والمشترين مراعاتها جيدا.

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تهريب كميات من الممنوعات والمواد المخدرة في جازان وتبوك، وضبطت على مهربيها.

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة التي تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

كشفت مدونة “الميدان التعليمي”، أن وزارة التعليم عممت لجميع إداراتها المنتشرة بمناطق المملكة، بيانًا بالموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس.

طالبت وزارة التعليم، المعلمين والمعلمات باستكمال إضافة واعتماد ساعات أنشطة التطوير المهني قبل تاريخ 1445/3/4هـ عبر نظام فارس.

نشرت وزارة الإعلام “إنفوجراف” هامة للتوعية بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الاستثمار.

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