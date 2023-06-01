تنبيه مهم بشأن تسهيل الدخول والخروج بالمسجد الحرام أثناء الحج

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نشرت رئاسة شؤون الحرمين “إنفوجراف” على صفحتها الرسمية بـ “تويتر” يتضمن تنبيها هاما بشأن موسم الحج المقبل.

وقالت الرئاسة: “سخرت الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن 14 بابًا رئيسيًا و 34 بابًا داعمًا لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ

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“شؤون الحرمين” تُطلق خطتها التشغيلية استعدادًا لموسم الحج الخميس

في وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إقامة لقاء إعلاميا لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك يوم الخميس الموافق 12/11/1444هـ.