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تنبيه مهم بشأن تسهيل الدخول والخروج بالمسجد الحرام أثناء الحج
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تنبيه مهم بشأن تسهيل الدخول والخروج بالمسجد الحرام أثناء الحج

تنبيه مهم بشأن تسهيل الدخول والخروج بالمسجد الحرام أثناء الحج

تنبيه مهم بشأن تسهيل الدخول والخروج بالمسجد الحرام أثناء الحج
٠٤:٣٢:٥٤ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
نشرت رئاسة شؤون الحرمين “إنفوجراف” على صفحتها الرسمية بـ “تويتر” يتضمن تنبيها هاما بشأن موسم الحج المقبل.
وقالت الرئاسة: “سخرت الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن 14 بابًا رئيسيًا و 34 بابًا داعمًا لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ
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“شؤون الحرمين” تُطلق خطتها التشغيلية استعدادًا لموسم الحج الخميس

في وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إقامة لقاء إعلاميا لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك يوم الخميس الموافق 12/11/1444هـ.

وسيتم في اللقاء استعراض ملامح الخطة التشغيلية، والخدمات والبرامج التي أعدتها الرئاسة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما فعلت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج. برنامج التطويف المركزي لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ والمعني بتقديم خدمة التطويف وخدمات توعوية ميدانية لوفود ضيوف الرحمن.

برنامج التطويف المركزي

وأوضح مدير الإدارة أحمد الدهاس أن البرنامج يقدم خدمات عديدة لضيوف الرحمن أبرزها استقبالهم ومرافقتهم أثناء أداهم لطواف القدوم. وتقديم خدمة التطويف وتوعويتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى صل الله عليه وسلم، لافتا النظر إلى أنه يشرف على تنفيذ البرنامج ميدانياً أكثر من (160) شابا سعوديا مؤهلا تأهيلا شرعياً.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج السعودية المملكة شؤون الحرمين ضيوف الرحمن موسم الحج

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