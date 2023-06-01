شاهد.. السيول تجري بعد أمطار غزيرة على رنيه والطائف بمنطقة مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للتقلبات الجوية، جرت عصر اليوم الخميس، السيول نتيجة غزارة الأمطار على محافظة رنيه بمنطقة مكة المكرمة، مع بردية كثيفة بالطائف.

السيول تجري في رنيه نتيجة أمطار مكة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول في الرين كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة ومحافظاتها.

روضة الهضب شرق #رنيه الان س ٢.١٥ م الخميس ١٢ ذوالقعدة ١٤٤٤ pic.twitter.com/uyVJ6dzloX — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 1, 2023

هطول أمطار على 10 مناطق

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

سيول ورياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والقصيم وحائل، والمدينة المنورة.

📍فيديو

بردية بسل جنوب #الطايف_الان

الخميس ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

1 يونيو 2023م

.

. pic.twitter.com/0N42tAjOPM — طقس (@tqqs) June 1, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

اقرأ أيضًا:

خبير طقس يكشف عن موعد انتهاء موسم الأمطار الهاطلة على المملكة.. ويُحذر