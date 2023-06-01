وزير التعليم يعتمد تنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية

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اعتمد وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية.

وستكون مواعيد العودة للعام الدراسي 1445هـ، على النحو التالي:

المشرفون 26/ 1/ 1445هـ

المعلمون 26/ 1/ 1445هـ

الطلاب 4/ 2 / 1445هـ

– مواعيد العودة للعام الدراسي 1446هـ:

المشرفون 29/ 1/ 1446هـ

المعلمون 7/ 2/ 1446هـ

الطلاب 14/ 2/ 1446هـ

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عاجل.. “التعليم” تكشف عدد فصول التقويم الدراسي الجديد وأيام الإجازة الصيفية

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي. إلى جانب الإجازة الصيفية البالغة 68 يومًا.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م. وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا، بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي. إلى جانب الإجازة الصيفية البالغة 68 يومًا.

الفصل الدراسي الأول

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م. وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م. وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

الفصل الدراسي الثالث

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م. وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

كما تم تحديد بداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م.

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10 إجازاتٍ متنوعة

يشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.