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العملاقة “كيا سورينتو” ديزل في المملكة.. المواصفات والأسعار (صور)
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العملاقة “كيا سورينتو” ديزل في المملكة.. المواصفات والأسعار (صور)

العملاقة “كيا سورينتو” ديزل في المملكة.. المواصفات والأسعار (صور)

العملاقة “كيا سورينتو” ديزل في المملكة.. المواصفات والأسعار (صور)
٠٤:٥٩:٢٩ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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​تواصل – فريق التحرير:
يبحث الكثير من محبي السيارات عن سيارة “كيا سورينتو ديزل ” وهي واحدة من السيارات التي تدخل ضمن خيارات العائلات الراغبين في امتلاك سيارة تتسع إلى 7 ركاب.
كيا سورينتو ديزل, المربع نت

10 مميزات

والسيارة تمتلك العديد من المميزات – بحسب المربع نت – أبرزها ما يلي:
1- تنتمي إلى فئة  الـ SUV متوسطة الحجم والتي تتسع إلى 3 صفوف و7 مقاعد؛ لذلك فهي تناسب العائلات الكبيرة.

2- المحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة لترية تبلغ 2.2 لتر، وينتج قوة تصل إلى 202 حصان عند 3,800 لفة في الدقيقة.

3- فيما يخص النستخة التي تعمل بالبنزين فيأتي المحرك رباعي الأسطوانات بسعة  2.5 لتر،وينتج قوة 180 حصان عند 6,000 لفة في الدقيقة.

كيا سورينتو ديزل, المربع نت

4- النسخة “الهايبرد” تعمل بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر بنزين تيربو هجين بنظام حقن مباشر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات .

5- تبلغ كفاءة استهلاك الوقود في كيا سورينتو هايبرد  20.2 كم/ لتر مع نظام الدفع الأمامي، و 18.6 كم/ لتر مع نظام الدفع الكلي.

6- مظهر الخارجي للسيارة الكورية بين تلك اللمسات العصرية، والملامح الهجومية التي بدت واضحة على الواجهة الأمامية للسيارة

7- جاءت مع الشبك الأمامي بوجه النمر الجديد الذي يمنحها نظرة هجومية.

8- المصابيح الأمامية تصميمها مستوحى من أعين النمر، بشكل انسيابي مع الشبك.

9- تعمل المصابيح الأمامية في السيارة بتقنية LED.

10 – من الخلف جاءت بمصابيح رأسية وحصلت على كشافات ضباب خلفية وحساسات أمامية وخلفية

أسعار السيارة

LX 2.5L دفع كلي مع 7 مقاعد     بسعر   139,148  ريال

LX 3.5L دفع كلي مع 7 مقاعد  بسعر      147,198 ريال

LX ديزل 2.2L دفع كلي مع 7 مقاعد  بسعر    150,648 ريال

EX 3.5L M1 دفع كلي مع 7 مقاعد  بسعر     160,998 ريال

EX 3.5L L1 دفع كلي مع 7 مقاعد  بسعر    193,198 ريال

LX L1 هايبرد 1.6 دفع أمامي مع 7 مقاعد  بسعر      153,063 ريال

LX L1 هايبرد 1.6 دفع كلي مع 7 مقاعد    بسعر     202,743 ريال

الكلمات الدلالية:
أحدث السيارات السوق السوق السعودي العملاقة "كيا سورينتو" المملكة سيارة سيارة جديدة

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