العملاقة “كيا سورينتو” ديزل في المملكة.. المواصفات والأسعار (صور)

2- المحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة لترية تبلغ 2.2 لتر، وينتج قوة تصل إلى 202 حصان عند 3,800 لفة في الدقيقة.

3- فيما يخص النستخة التي تعمل بالبنزين فيأتي المحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر،وينتج قوة 180 حصان عند 6,000 لفة في الدقيقة.

4- النسخة “الهايبرد” تعمل بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر بنزين تيربو هجين بنظام حقن مباشر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات .

5- تبلغ كفاءة استهلاك الوقود في كيا سورينتو هايبرد 20.2 كم/ لتر مع نظام الدفع الأمامي، و 18.6 كم/ لتر مع نظام الدفع الكلي.

6- مظهر الخارجي للسيارة الكورية بين تلك اللمسات العصرية، والملامح الهجومية التي بدت واضحة على الواجهة الأمامية للسيارة

7- جاءت مع الشبك الأمامي بوجه النمر الجديد الذي يمنحها نظرة هجومية.

8- المصابيح الأمامية تصميمها مستوحى من أعين النمر، بشكل انسيابي مع الشبك.

9- تعمل المصابيح الأمامية في السيارة بتقنية LED.

10 – من الخلف جاءت بمصابيح رأسية وحصلت على كشافات ضباب خلفية وحساسات أمامية وخلفية

أسعار السيارة

LX 2.5L دفع كلي مع 7 مقاعد بسعر 139,148 ريال

LX 3.5L دفع كلي مع 7 مقاعد بسعر 147,198 ريال

LX ديزل 2.2L دفع كلي مع 7 مقاعد بسعر 150,648 ريال