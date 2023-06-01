تنبيه مهم من “المرور” لعدم تكرار الحوادث على الطرق
تواصل – فريق التحرير:
في وقت سابق، أعلنت إدارة المرور البدء في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيا وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
المخالفات المرصودة
ومن بين المخالفات التي سيتم رصدها ما يلي:
1- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف
2- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف
3- تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل
4- القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.
في وقت سابق، نشرت إدارة المرور “إنفوجراف” للتوضيح بمميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية.
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وقالت: “بإمكانك استعراض رخصة القيادة ورخصة السير بنسختها الرقمية من تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة”.
3 مميزات
وأضافت أن من بين هذه المميزات ما يلي:
1- تسهل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل.
2- تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير.
3- يمكن تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
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