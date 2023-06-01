الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
إضافة خدمة الشحن الملاحية “المها” إلى 3 موانئ .. لهذا السبب
روسيا: علاقتنا مع المملكة بناءة وقائمة على أسس التفاهم والاحترام
للأمهات.. 11 فائدة للرضاعة الطبيعية
قبل الاستثمار في أي جهة .. نصيحة مهمة حتى لا تفقد أموالك
بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة.. رحلة الـ9 أشهر لعودة المتعافي من المخدرات إلى المجتمع
عاجل.. حساب المواطن يدعو لتعديل الحالة الوظيفية إذا ظهرت لك هذه الرسالة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إضافة خدمة الشحن الملاحية “المها” إلى 3 موانئ .. لهذا السبب

إضافة خدمة الشحن الملاحية “المها” إلى 3 موانئ .. لهذا السبب

إضافة خدمة الشحن الملاحية “المها” إلى 3 موانئ .. لهذا السبب
٠٤:٢١:٠٠ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
0
تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ اليوم عن إضافة شركة Maersk” خدمة الشحن الملاحية الجديدة المها​ في موانئ ا ​”​جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز، والجبيل التجاري​”.

​الخدمة الجديدة​

وتعمل خدمة الشحن الجديدة التي تنطلق أسبوعيًا بداية من يونيو 2023م على ربط الموانئ الثلاث بـ 6 موانئ عربية تشمل: طنجة المغرب، وبورسعيد مصر، وصلالة والدقم عمان، وجبل علي الإماراتي، والدوحة القطري، وذلك بعدد 7 سفن، تصل سعتها إلى 8500 حاوية.
وتأتي الخدمة الجديدة، تحقيقا للمؤشر الاستراتيجي برفع تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لربط خطوط النقل البحري المنتظم، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.

​مكانة الموانئ الثلاثة

وتسهم الخدمة الجديدة في إبراز مكانة الموانئ الثلاثة: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، ودورها الكبير في تعزيز إسهام القطاع البحري بالناتج المحلي، وتنشيط حركة التجارة العالمية، ودعم التنوع الاقتصادي : لتحقيق التنمية المستدامة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
السعودية المملكة خدمات ملاحية خدمة الشحن موانئ ميناء جدة

مواد ذات صلة

المزيد
اليورو بـ 4.21.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.21.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

٠١:١٤ م، الأحد، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
«الصحة» تًعلن تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة» تًعلن تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا

١٢:٣١ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
خدمة اليوم.. خطوات تقديم شكوى مالية لعدم صرف الضمان الاجتماعي

خدمة اليوم.. خطوات تقديم شكوى مالية لعدم صرف الضمان الاجتماعي

٠٧:٥٦ م، الجمعة، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
تركيا ترفع الحظر عن “تويتر”

تركيا ترفع الحظر عن “تويتر”

٠٦:١١ م، الخميس، ٠٣ أبريل ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *