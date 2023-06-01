إضافة خدمة الشحن الملاحية “المها” إلى 3 موانئ .. لهذا السبب

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ اليوم عن إضافة شركة Maersk” خدمة الشحن الملاحية الجديدة المها​ في موانئ ا ​”​جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز، والجبيل التجاري​”.

​الخدمة الجديدة​

وتعمل خدمة الشحن الجديدة التي تنطلق أسبوعيًا بداية من يونيو 2023م على ربط الموانئ الثلاث بـ 6 موانئ عربية تشمل: طنجة المغرب، وبورسعيد مصر، وصلالة والدقم عمان، وجبل علي الإماراتي، والدوحة القطري، وذلك بعدد 7 سفن، تصل سعتها إلى 8500 حاوية.

وتأتي الخدمة الجديدة، تحقيقا للمؤشر الاستراتيجي برفع تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لربط خطوط النقل البحري المنتظم، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.