روسيا: علاقتنا مع المملكة بناءة وقائمة على أسس التفاهم والاحترام

تواصل – واس:

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين” اليوم الخميس، أن العلاقة مع المملكة بناءة وقائمة على أسس التفاهم والاحترام.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم، نظيره الروسي.

المملكة تشارك بالاجتماع الوزاري لأصدقاء “بريكس”

وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة “بريكس” بمدينة كيب تاون، في جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف

إضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. روسيا تسلم “حارق القرآن” إلى الشيشان لمحاكمته

وجدد سمو وزير الخارجية خلال اللقاء، موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة “الروسية – الأوكرانية”.

شراكة من أجل النمو والتنمية المستدامة

كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة “بريكس” التي تنعقد تحت شعار “شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة”.

اقرأ أيضًا:

متفوقة على روسيا .. المملكة تتصدر قائمة أكبر موردي النفط الخام للصين

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين لدى ىجنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.