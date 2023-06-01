قبل الاستثمار في أي جهة .. نصيحة مهمة حتى لا تفقد أموالك

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الإعلام “إنفوجراف” هامة للتوعية بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الاستثمار.

ونصح “الإنفوجراف” بضرورة السؤال عن المستندات اللازمة والتأكد من الجهة التي سيتم استثمار الأموال فيها.

وأضافت الوزارة: “لا تعرض أموالك للخسارة بالاستثمار مع جهات الفوركس غير المرخص”.

في وقت سابق، حذرت وزارة التجارة من الفوركس غير المرخص، مؤكدة أن ذلك قد يعرض أموالك للضياع.

وقالت الوزارة في “إنفوجراف”: إحذر إعلانات الفوركس غير المرخص، الإنجراف خلف التوصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من الجهات غير المرخصة يعرض أموالك للضياع.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التجارة، تحذيرًا بخصوص الحيل التي يقوم بها المختصون في نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في توتير: “احذر.. تتنوع طرق جهات الفوركس غير المرخص، ولكن هدفهم واحد، التلاعب وسرقة أموالك”.

وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص.

طرق الاحتيال على المواطنين

وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبارًا رسمية بفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين، ودعوتهم لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، وذلك بهدف خداع المواطنين والمقيمين في المملكة بتحويل أموالهم لهم.

كما تشمل إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصل هاتفي منتحلين صفة كيانات حكومية مثل (صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع رؤية السعودية 2030) وشركات معروفة مثل (شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة أرامكو) وغيرها، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية عن طريق التداول في العملات الأجنبية.