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وزير الحج: جاهزون باستعدادات متكاملة لاستقبال الأعداد المليونية للحجاج
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وزير الحج: جاهزون باستعدادات متكاملة لاستقبال الأعداد المليونية للحجاج

وزير الحج: جاهزون باستعدادات متكاملة لاستقبال الأعداد المليونية للحجاج

وزير الحج: جاهزون باستعدادات متكاملة لاستقبال الأعداد المليونية للحجاج
٠٢:٥٢:١٣ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة: إن المملكة متسعدة بالتكامل والتعاون الوثيق بين الرئاسة ووزارة الحج والعمرة، لاستقبال الاعداد المليونية للحجاج.

وفي تصريحات له اليوم، أكد أنه يجب أن نعمل بجد وتفاني كبير كفريق واحد نحن والرئاسة ونسأل الله أن يكلل جهودنا بالنجاح والتوفيق والسداد.

تلاحم وتناغم بين وزارة الحج والجهات المختصة

وأشار إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق، لاستقبال الأعداد المليونية وزيادة الطاقة الاستيعابية لحجاج بيت الله الحرام.

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وكشف أن الوزارة الحج وجميع الجهات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين تبذل كل ما في جهدها لخدمة ضيوف الرحمن.

سلامة الزوار في الحرمين الشريفين

وأكد رئيس شؤون  الحرمين الدكتور السديس, أن سلامة قاصدي الحرمين الشريفين واجب ديني ووطني، متطرقاً لأهم الطرق والأساليب المتبعة للوصول إلى ذلك الهدف خدمة لزوار البيت العتيق.

ونوّه السديس بما تقوم به الدولة من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تبذله من الغالي والنفيس لراحة ضيوف الرحمن.

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وبين أن الرؤية المباركة جاءت في طياتها تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ومن ذلك سلامتهم لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

إطلاق أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ملايين الحجاج

جاء ذلك خللا إعلان السديس، إن إطلاق عن الخطة التشغيلية لموسم الحج والتي تعد الأكبر في تاريخها.

موسم الحج يشهد أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي

وأوضح أن موسم حج 1444 يشهد أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في الحرمين وتأتي هذه الخطة امتداداً للنجاحات العظيمة، والإنجازات المديدة التي سطرتها قيادتنا الرشيدة.

منظومة متكاملة من الخدمات لاستقبال ملايين الحجاج

وأكد عودة الحج بالأعداد المليونية وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها القيادة تفعيل.

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وأضاف أنه بروح الفريق الواحد، حرصت المملكة على التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمضاعفة الجهود.

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