قصة أعمق حفرة على وجه الأرض

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يعد البحر الميت هو أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية، حيث بلغ منسوب شاطئه حوالي 400 متر تحت مستوى سطح البحر حسب سجلات عام 2013.

بينما يوجد أعمق مكان على وجه الأرض من صنع البشر في شبه جزيرة كولا في الدائرة القطبية، لكن لم يتمكن البشر من الوصول إلى قاعها.

ويقع “بئر كولا العميق” في منطقة بيشنغسكي شمال غرب مقاطعة مورمانسك، على ساحل بحر بارنتس. القريبة من فنلندا والنرويج.

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20 عامًا من الحفر

واستغرق حفر هذا البئر إبان الاتحاد السوفيبتي السابق مدة 20 عامًا.

وجا ذلك في خضم سباق تسلح علمي.بعد أن بدأ الأمريكيون ما أطلقوا عليه “مشروع موهولي” عام 1958. في محاولة لهزيمة الاتحاد السوفيتي في قلب الأرض.

لكنهم توقفوا عن الحفر في عام 1966 – بينما استمر الروس في الحفر مباشرة حتى التسعينيات، بحسب موقع “فوكس نيوز”.

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التركيب المادي للكوكب

و”بئر كولا العميق” في الواقع ليس حفرة واحدة ولكن عدة آبار متصلة بفتحة أصلية واحدة، ويبلغ عرضه 23 سم فقط، وعمقه 12 ألفًا و262 مترًا، أو ما يعادل 37.8 أضعاف طول برج إيفل.

وكان الهدف من حفره في المقام الأول الحصول على مزيد من المعلومات حول التركيب المادي لكوكبنا.

وحصل العلماء على الكثير من المعلومات الجيولوجية من الحفرة، على الرغم من أنهم لم يصلوا إلى القشرة الأرضية.

وتوقف السوفييت عن الحفر عند هذا الحد بسبب تداعيات انهيار الاتحاد السوفيتي.