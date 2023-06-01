بشرى لمحبي تناول الشاي بانتظام .. دراسة حديثة تكشف “مفاجأة”

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كشفت دراسة حديثة مفاجأة سارة لأولئك الذين يحرصون على تناول الشاي بانتظام.

وقالت الدراسة إن هؤلاء الأشخاص بجانب أولئك الذين يتناولون التفاح والتوت والكاكاو، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر.

مادة الفلافانول

وأُجريت الدراسة على 3,562 شخصاً تبلغ أعمارهم نحو 71 عاماً في المتوسط، ووجد فريق الدراسة، أن أولئك الذين يستهلكون الفلافانول بشكل منتظم لديهم ذاكرة أفضل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

واقترحت أن تناول مكمل 500 ملغ من الفلافانول يوميا يمكن أن يتصدى للتأثير السلبي الذي يمكن أن يكون قد أصاب ذاكرة كبار السن بسبب انخفاض تناولهم «الفلافانول».

وتحسنت ذاكرة المشاركين الذين كانوا يعانون من سوء التغذية وانخفاض استهلاك الفلافانول في بداية الدراسة، بنسبة 16% بعد تناول المكمل.

في سياق آخر، خلصت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يُصابون بنوبة قلبية يعانون من تراجع سريع في الذاكرة والإدراك المعرفي

انخفاض الإدراك المعرفي

ووفق الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فإن الأشخاص الذين عانوا من حادثة واحدة على الأقل لاحتشاء عضلة القلب المعروف أيضًا باسم النوبة القلبية، قد يعانون من انخفاض الإدراك المعرفي ومشاكل في الذاكرة بشكل أسرع.

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النوبة القلبية تؤثر على صحة الدماغ

كما وجد الباحثون أن النوبة القلبية تؤثر على صحة الدماغ على المدى الطويل.

وحلل الباحثون مجموعة من أكثر من 30 ألف شخص، ومن بين هذه العينة، عانى 1033 فردًا من احتشاء عضلة القلب.

وأظهرت الدراسة أنه بمرور الوقت، أظهر جميع الأفراد انخفاضًا سنويًا في الإدراك، لكن من أصيبوا بنوبة قلبية في السابق عانوا من انخفاض “أكثر حدة” في الإدراك.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يصاب حوالي 805.000 شخص في الولايات المتحدة بنوبة قلبية كل عام.

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دراسة: النوبات القلبية تؤدي إلى تراجع في الذاكرة والإدراك المعرفي