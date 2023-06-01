الأكبر في التاريخ.. إطلاق خطة تشغيلية لاستقبال الأعداد المليونية لموسم الحج

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أعلن رئيس شؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، أن المملكة قررت إطلاق عن الخطة التشغيلية لموسم الحج والتي تعد الأكبر في تاريخها.

موسم الحج يشهد أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي

وأوضح أن موسم حج 1444 يشهد أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في الحرمين وتأتي هذه الخطة امتداداً للنجاحات العظيمة، والإنجازات المديدة التي سطرتها قيادتنا الرشيدة.

منظومة متكاملة من الخدمات لاستقبال ملايين الحجاج

وأكد عودة الحج بالأعداد المليونية وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها القيادة تفعيل.

وأضاف أنه بروح الفريق الواحد، حرصت المملكة على التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمضاعفة الجهود.

وبين أن الحكمة اصطفت لتكريس العمل التطوعي والإنساني وعملت على توفير منظومة خدمات متكاملة تشمل جميع المواقع التي يمر عليها الحجيج.

المملكة تشرفت منذ التأسيس بخدمة الحرمين والحجاج

ولفت إلى أن وزارة الحج والعمرة ورئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين تبذل كل ما في جهدها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن المملكة تشرفت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز أل سعود -رحمه الله- وهي تعنى بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن.

تلاحم وتناغم بين وزارة الحج ورئاسة شؤون الحرمين والجهات الأمنية

ولاستقبال الأعداد المليونية وزيادة الطاقة الاستيعابية لحجاج بيت الله الحرام، كل ذلك يقتضي منا بذل المزيد من الجهود في تلاحم وتناغم بين وزارة الحج والعمرة وبين رئاسة شؤون الحرمين والجهات الأمنية وشركاء النجاح جميعاً.

هي العناية بالإنسان والمكان والبيئة والأمن

وقال: إن المحورية في خدمة ضيف الرحمن هي العناية بالإنسان والمكان والبيئة والأمن والصحة والسلامة مع تحقيق الجودة والتميز والأنسنة والأتمتة،

وذلك في كل الأعمال وكذلك التناغم والتنسيق والشراكة والتكامل مع جميع الجهات ولاسيما وزارة الحج ووزارة الداخلية وشركاء النجاح.

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