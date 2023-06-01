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إذا كنت أحد هؤلاء.. احذر السرطان يزحف إليك سريعا 
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إذا كنت أحد هؤلاء.. احذر السرطان يزحف إليك سريعا 

إذا كنت أحد هؤلاء.. احذر السرطان يزحف إليك سريعا 

إذا كنت أحد هؤلاء.. احذر السرطان يزحف إليك سريعا 
٠٢:٢٧:٠٨ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
كشفت أخصائية الأورام بمعهد السرطان التابع للمركز الطبي الأوروبي الدكتورة يوليا فاخابوفا، عن 5 فئات من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

5 فئات 

 حددت فاخابوفا الفئات الخمسة فيما يلي:
1- المدخنون إذ إن احتمال إصابتهم بالسرطان أعلى بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بغيرهم.
2- الذين يعملون في مجال الصناعات الخطرة وعلى اتصال بالمواد السامة والمشعة، لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حرصاً على حماية الجلد وأعضاء الجهاز التنفسي والخضوع لفحوصات طبية دورية.
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3- كبار السن ونصحت النساء بإجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنوياً، كما نصحت كلا الجنسين بتنظير القولون والمعدة، والتصوير المقطعي للرئتين.

4-  الذين يعانون من الأمراض الفايروسية، مثل مرضى فايروس الورم الحليمي البشري، الذي يحفز سرطان عنق الرحم والتهاب الكبد C ،B وسرطان الكبد وفايروس إبشتاين بار سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البلعوم الأنفي.

5-  الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان.

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