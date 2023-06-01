الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
ظهر اليوم.. شاهد جريان السيول نتيجة الأمطار بالرين غرب الرياض
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ظهر اليوم.. شاهد جريان السيول نتيجة الأمطار بالرين غرب الرياض

ظهر اليوم.. شاهد جريان السيول نتيجة الأمطار بالرين غرب الرياض

ظهر اليوم.. شاهد جريان السيول نتيجة الأمطار بالرين غرب الرياض
٠٢:٢٨:٥٣ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية السابعة عشر، جرت ظهر اليوم السيول نتيجة غزارة الأمطار على محافظة الرين جنوب غرب منطقة الرياض.

السيول تجري في الراين نتيجة أمطار الرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول في الرين كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات الرياض وسط تقلبات جوية مضطربة.

هطول أمطار على 10 مناطق

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

سيول ورياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والقصيم وحائل، والمدينة المنورة.

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