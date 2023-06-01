ظهر اليوم.. شاهد جريان السيول نتيجة الأمطار بالرين غرب الرياض

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استمرارًا للحالة المطرية السابعة عشر، جرت ظهر اليوم السيول نتيجة غزارة الأمطار على محافظة الرين جنوب غرب منطقة الرياض.

السيول تجري في الراين نتيجة أمطار الرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول في الرين كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات الرياض وسط تقلبات جوية مضطربة.

📍فيديو متداول

سيول جنوب الرين

جنوب غرب #الرياض

الخميس ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

1 يونيو 2023م

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. pic.twitter.com/Fj0oOTKqKm — طقس (@tqqs) June 1, 2023

هطول أمطار على 10 مناطق

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

سيول ورياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والقصيم وحائل، والمدينة المنورة.

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