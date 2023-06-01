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بشرى سارة.. وحدات سكنية جديدة بالرياض
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بشرى سارة.. وحدات سكنية جديدة بالرياض

بشرى سارة.. وحدات سكنية جديدة بالرياض

بشرى سارة.. وحدات سكنية جديدة بالرياض
٠٢:١٤:٣٦ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طرحت الشركة الوطنية للإسكان، وحدات سكنية تبدأ من 250 ألف ريال في ضاحية خزام بالرياض.

كما وقعت على 6 اتفاقيات لإنشاء 2300 وحدة سكنية في ضاحية خزام الواقعة شمال مدينة الرياض.

وقال صالح العنيزي، مدير عام الاتصال المؤسسي بالشركة لفضائية “الإخبارية”، إن “الوطنية للإسكان تعمل من خلال استراجيتها لزيادة المعروض العقاري بالمملكة”.

وأضاف: “الأسعار تبدأ من 250 ألف ريال، وهي عبارة عن شقق سكنية شمال الرياض، لمساحات تبدأ من 126 متر مربع إلى 299 مترًا مربعًا، كجزء من استراتيجية الشركة لتوفير الخيارات للأسر السعودية لاختيار المساحات المناسبة حسب القدرة المادية”.

وأوضج أن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء، لتطوير البنية الأساسية في هذا المشروع والخدمات التي سيستفيد منها سكان هذا المشروع.

وأشار إلى أن هناك ثلاث اتفاقات من بينها اتفاق مع 6 شركات تطوير عقارية، لافتًا إلى توقيع اتفاقتين مع شركتين تشمل توفير خدمات تجارية من أندية رياضية إلى سوبر ماركت وجميع الخدمات التي يحتاج إليها السكان.

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