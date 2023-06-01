لسلامة الحجاج أثناء نقلهم للمشاعر المقدسة.. تنبيه مهم من “هيئة النقل”

وأكدت الهيئة، إتمام أعمالها التنظيمية والإشرافية على خدمات النقل البري والبحري والسككي والتأكد من امتثال الشركات المرخصة، للأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية التي تضمن سلامة نقل الحجاج بأعلى معايير الراحة والأمان، عبر تهيئة 24 ألف حافلة.

120 مراقبا

وأشارت إلى أن أكثر من 120 مراقبًا ميدانيًا سيعملون عبر مداخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للتأكد من التزام المنشآت المرخصة في أنشطة النقل البري والبحري والسككي، إضافة إلى تفعيل 3 تجارب عملية في تقنيات النقل الحديثة.

وتعمل الهيئة خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها، على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقيق معايير الأمان والسلامة، بما يضمن تنقل سلس ومنظم لضيوف الرحمن.

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