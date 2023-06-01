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لسلامة الحجاج أثناء نقلهم للمشاعر المقدسة.. تنبيه مهم من “هيئة النقل”

لسلامة الحجاج أثناء نقلهم للمشاعر المقدسة.. تنبيه مهم من “هيئة النقل”

لسلامة الحجاج أثناء نقلهم للمشاعر المقدسة.. تنبيه مهم من “هيئة النقل”
٠٢:١٠:٢٥ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
نشرت الهيئة العامة للنقل “إنفوجراف” للتوضيح بضرورة تأكد المنشآت قبل موسم الحج من عدم وجود أضرار في إطارات الحافلات.

3 إرشادات هامة 

وأضافت الهيئة: “لسلامة حجاج بيت الله الحرام تأكد من الأتي:
1- صلاحية وتاريخ انتهاء الإطار.
2- معدل الهواء المناسب للحافلة.
3- عدم وجود تشققات أو أضرار في الإطارات.
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في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن اكتمال استعداداتها وجاهزية خططها التشغيلية وكوادرها الفنية والمتخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.

وأكدت الهيئة، إتمام أعمالها التنظيمية والإشرافية على خدمات النقل البري والبحري والسككي والتأكد من امتثال الشركات المرخصة، للأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية التي تضمن سلامة نقل الحجاج بأعلى معايير الراحة والأمان، عبر تهيئة 24 ألف حافلة.

120 مراقبا

وأشارت إلى أن أكثر من 120 مراقبًا ميدانيًا سيعملون عبر مداخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للتأكد من التزام المنشآت المرخصة في أنشطة النقل البري والبحري والسككي، إضافة إلى تفعيل 3 تجارب عملية في تقنيات النقل الحديثة.

وتعمل الهيئة خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها، على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقيق معايير الأمان والسلامة، بما يضمن تنقل سلس ومنظم لضيوف الرحمن.

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