تعرف على كيفية إثبات السكن للمستقل في نظام الضمان الاجتماعي

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يشترط إثبات السكن المستقل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).

ويلزم لإثبات ذلك إرفاق أحد المستندات التالية:

-عقد إيجار إلكتروني

-أو صك ملكية

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إثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور

يلزم لإثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور الآتي:

– رفع جميع المرفقات الرسمية كالهوية الوطنية.

– إثبات السكن معتمد من عمدة الحي.

– مشهد تعريف بالراتب مع تقديم جميع مستندات الزواج أو الطلاق.

-تقديم الشهادة الصحية في حالة إن كان المقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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خطوات إثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور

يلزم لإثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور، أن يتم إرفاق جميع تلك المستندات السابق ذكرها أثناء عملية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية كما هو موضح عبر النقاط التالية.

– الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– الضغط على قائمة خدمات الوزارة.

-اختيار دليل الخدمات لتحديد فئة التنمية الاجتماعية.

– اختيار نظام الضمان الاجتماعي المطور.

-عمل حساب جديد في الضمان الاجتماعي من خلال الضغط على رابط النقر على بدء الخدمة.

– قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك بطريقة صحيحة.

– النقر على زر التالي.

– تحديد الحالة الاجتماعية مع إدخال تسجيل بيانات المؤهل التعليمي بعدها قم بالنقر على زر التالي.

– إدخال بيانات الدخل الشهري مع إدخال رقم الحساب البنكي.

– تسجيل بيانات التابعين بعدها انقر على زر التالي.

– إضافة بيانات السكن بعدها قم بالضغط على التالي.

– إدخال بيانات الأملاك وإرفاق صكوك ملكيتها (إن وُجدت)

-النقر على تأكيد المعلومات بعد التحقق من جميع البيانات المدخلة.