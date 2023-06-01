قبل العيد .. هذه أكثر الأسواق استقبالا للراغبين في شراء الأضاحي بجدة والدمام

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قبل العيد بأيام عديدة، تبدأ أمانات المناطق في الاستعداد ووضع الإرشادات اللازمة التي يجب على جميع البائعين والمشترين مراعاتها جيدا.

ونظرا لكثرة العرض والطلب، فإن البعض “يتوه” داخل الأسواق ولا يستطيع تحديد وجهة بعينها يذهب إليها لشراء أفضل الأضاحي.

في هذا التقرير سنتناول أفضل وأهم الأسواق التي يمكن شراء أضحية سليمة منها في أسواق جدة والدمام.

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الأسواق في جدة

في جدة، هناك بعض الأسواق التي ينصح دائما بالذهاب إليها، حيث وضعت الأمانة خطة لتأمين تلك الأسواق جيدا.

وفيما يلي الأسواق التي يفضل شراء الأضاحي منها في جدة كونها أكثر أمانا من غيرها.

1- شرق الخط السريع بجوار المسلخ الرئيسي.

2- بلدية طيبة بجوار الممشى.

3- بلدية ثول شرق كوبري ثول.

4- بلدية بريمان شارع الحسن السوهاجي.

5- بلدية البلد بجوار مسلخ السبيل.

6- بلدية الجنوب طريق الأجاويد شمال هايبر ماركت بندة.

3 أماكن في الدمام

وفي الدمام، وكعادتها كل عام تبدأ حركة سوق المواشي في التزايد تدريجيا، من منتصف شهر ذي القعدة ، ثم يزداد النشاط تدريجياً إلى أن يبلغ الذروة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

هناك سوق الماشية والذي يعد من أكبر الأسواق في المملكة على الإطلاق ويرتاده الكثير من الباحثين عن شراء الأضاحي

ومن بين المناطق التي ينصح بشراء الأضاحي منها في الدمام ما يلي:

مجتمع البير.

جمعية نماء

جمعية مثقال الخيرية

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في وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد خبراء سوق الماشية، والذي يبشر فيه بهبوط غير مسبوق لأسعار الأغنام، والذي لن يتجاوز 1200 ريالات بحسب توقعاته للسوق.