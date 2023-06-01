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قبل العيد .. هذه أكثر الأسواق استقبالا للراغبين في شراء الأضاحي بجدة والدمام

قبل العيد .. هذه أكثر الأسواق استقبالا للراغبين في شراء الأضاحي بجدة والدمام

قبل العيد .. هذه أكثر الأسواق استقبالا للراغبين في شراء الأضاحي بجدة والدمام
٠١:٣٤:٢١ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
قبل العيد بأيام عديدة، تبدأ أمانات المناطق في الاستعداد ووضع الإرشادات اللازمة التي يجب على جميع البائعين والمشترين مراعاتها جيدا.
ونظرا لكثرة العرض والطلب، فإن البعض “يتوه” داخل الأسواق ولا يستطيع تحديد وجهة بعينها يذهب إليها لشراء أفضل الأضاحي.
في هذا التقرير سنتناول أفضل وأهم الأسواق التي يمكن شراء أضحية سليمة منها في أسواق جدة والدمام.
يمكنك الاطلاع على هذا التقرير لتفادي الوقوع ضحية للغش والخداع فيما يخص الأضحية اضغط هنا 
كما يمكنك أيضا معرفة أفضل النصائح والطرق التي يجب اتباعها بعد شراء الأضحية السليمة من هنا 

الأسواق في جدة

في جدة، هناك بعض الأسواق التي ينصح دائما بالذهاب إليها، حيث وضعت الأمانة خطة لتأمين تلك الأسواق جيدا.
وفيما يلي الأسواق التي يفضل شراء الأضاحي منها في جدة كونها أكثر أمانا من غيرها.
1- شرق الخط السريع بجوار المسلخ الرئيسي.
2-  بلدية طيبة بجوار الممشى.
3-  بلدية ثول شرق كوبري ثول.
4-  بلدية بريمان شارع الحسن السوهاجي.
5- بلدية البلد بجوار مسلخ السبيل.
6- بلدية الجنوب طريق الأجاويد شمال هايبر ماركت بندة.

3 أماكن في الدمام

وفي الدمام، وكعادتها كل عام تبدأ حركة سوق المواشي في التزايد تدريجيا، من منتصف شهر ذي القعدة ، ثم يزداد النشاط تدريجياً إلى أن يبلغ الذروة مع قرب عيد الأضحى المبارك.
هناك سوق الماشية والذي يعد من أكبر الأسواق في المملكة على الإطلاق ويرتاده الكثير من الباحثين عن شراء الأضاحي
ومن بين المناطق التي ينصح بشراء الأضاحي منها في الدمام ما يلي:
  •  مجتمع البير.
  • جمعية نماء
  •  جمعية مثقال الخيرية
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1200 ريال.. خبير بسوق الماشية يكشف مفاجأة عن أسعار الأضاحي بعد أيام
في وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد خبراء سوق الماشية، والذي يبشر فيه بهبوط غير مسبوق لأسعار الأغنام، والذي لن يتجاوز 1200 ريالات بحسب توقعاته للسوق.

انخفاض أسعار سوق الماشية:

وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله على حساب فالح بن صقر على منصة تويتر .. يقول خبير سوق الماشية : ” أنا أنقل لكم الحقائق، لا تصدقوا من يزيد في الأسعار والتي تصل لـ 1700 ريال”، بحسب قوله.

وأكد أنها لن تتجاوز 1200 ريال ومن يطلب أكثر يجب تركه، منوها أن سوق الماشية في انحدار.

في وقت سابق، كشفت منصة “إحسان” عن 8 خطوات يجب اتباعها لحجز أضحية العيد إلكترونيا.

8 خطوات

هذه هي الخطوات الصحيحة التي يمكنكم من خلالها حجز أضحية للعيد:

1- الذهاب مباشرة إلى رابط منصة إحسان من هنا

2– يجب الضغط على تبويب صدقة في صفحة الأضاحي.

3- يتم تحديد عدد ونوع والأضحية خروف واحد على سبيل المثال.

4- بعد هذه الخطوة يظهر سعر صحك الأضحية.

5- اضغط على كلمة متابعة لإتمام إجراءات الدفع.

6- بعد ذلك تظهر رسالة يرجى إدخال رقم الجوال، اكتب رقم جوالك بشكل صحيح.

7- اضغط متابعة ثم املأ البيانات، وادفع الرسوم المطلوبة.

8- بعد ذلك سيطلب منك التأكيد على استلام الأضحية.

في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بيع مجموعة من الخراف على سعر 2710 ريال للرأس.

ارتفاع أسعار الأضاحي:

وبحسب ما تم تداوله فقد التقط الفيديو من سوق الأربعاء يوم 20 شوال الماضي ، حيث ردد البائع خلال مقطع الفيديو أن الأسعار تبدأ من 2710 ريال.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأضاحي ارتفاعاً في نفس الفترة من كل عام ، وذلك بالتزامن مع موسم الحج ، حيث تراوحت أسعار أغلى الأنواع العام الماضي في نفس الفترة من 2000 لـ 2500 ريال.

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احجز أضحيتك الآن.. في 8 خطوات عبر منصة “إحسان”

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الأضاحي السعودية العيد المملكة سوق الأضاحي

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