عاجل من التعليم بخصوص ساعات أنشطة التطوير المهني للمعلمين

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طالبت وزارة التعليم، المعلمين والمعلمات باستكمال إضافة واعتماد ساعات أنشطة التطوير المهني قبل تاريخ 1445/3/4هـ عبر نظام فارس.

شروط التطوير المهني للمعلمين والمعلمات

تتضمن شروط التطور المهني للمعلمين التي يجب الالتزام بها وفق ما أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق:

-أن تتم فقط في مجال التعليم.

-يجب أن تكون متوافقة مع مجال التعليم ولا ينبغي أن ينتهي بمؤهل علمي.

-ويجب ألا يتمكن المعلم من الحصول على الدرجة الوظيفية منه.

-يجب أن تكون وزارة التعليم أو الجهات التابعة لها أو الجهات التي تربطها بها شراكة أو علاقة تعاونية هي الجهة التي تمارس هذا النشاط، وتجدر الإشارة إلى أن ذلك غير ضروري.

– أنشطة التطوير المهني متسقة من حيث مواعيد التنفيذ والمواعيد النهائية.

-على قادة وقيادات المعلمين إثبات ما يدل على أنشطة التطوير المهني، وإثبات وجوب عدم خدشها أو تعديلها، وختمها من الجهة المنفذة، وإدراج النشاط في القائمة المعتمدة حسب القائمة المعتمدة.

-قائمة أنشطة التطوير والنمو الوظيفي موجودة في النظام.

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كيفية مراقبة وقت التطوير المهني

-يجب تسجيل الدخول إلى واجهة نظام فارس للخدمة الذاتية عبر الإنترنت.

-أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

-يجب عليك التحقق من بيانات الهاتف المحمول في البيانات الشخصية للموظف.

– انقر على السهم بجوار أنشطة التطوير المهني وانقر على إضافة.

-ملء جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بنشاط التطوير ذي الصلة، ثم كتابة الاسم الكامل للنشاط، ثم تحديد الجهة المنفذة من القائمة المنبثقة.

-حدد التدريب المباشر ونوعه قصير المدى أو طويل المدى وفقًا لمدة النشاط ثم بعد إضافة كل جلسة نختار الأمر حفظ.

– بعد إضافة عشر دورات، سيتم فتح صفحة أخرى لإكمال نشاط المراقبة.

-وبعد مراقبة بيانات الجلسة الحادية عشرة، سيتم تصفية رسالة فشل تدقيق النموذج، ثم تحديد موافق، ثم يجب إدخال البيانات، ولكن يجب حفظها لدورتين متتاليتين.

-بعد ذلك، اختر الحفظ.

-بعد الانتهاء من مراقبة النشاط، قم أولاً بطباعة النموذج من نظام الأجرة من أجل ترتيب المستندات والأدلة لتقديمها مباشرة إلى الرئيس للموافقة عليها من خلال اختيار ثلاث نقاط في الأعلى ثم طباعة النموذج.

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