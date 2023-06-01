الخطر قادم.. تهديدات التغير المُناخي تصل لأعلى قمة على سطح الأرض

تواصل – فريق التحرير:

أطلق نشطاء لحماية معالم البيئة في العالم، حملة دولية للتوعية بما يتعرض له جبل إيفرست من تهديدات تغير المناخ.

وحسب “طقس العرب”، وصلت تهديدات التغير المناخي لأعلى قمة على سطح الأرض.

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حماية جبال الجليد من خطر الذوبان

وقام نشطاء الطبيعة الجبلية لتدشين مبادرة تحمل عنوان “أنقذوا جليد كوكبنا”، لحماية المسطحات التي تضم الجليد في أنحاء الكوكب من خطر الذوبان.

في الوقت نفسه، رصد المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال، تهديدات للمسطحات الجليدية لإحدى أبرز القمم الجبلية في العالم، في منطقة جبال الهيمالايا.

تحذيرات من خطر الاحتباس الحراري

ودش حملة تشمل مراكز حماية الجبال من أنحاء العالم، بما في ذلك رابطة تسلق الجبال النيبالية وجمعية “شراكة الجبال”، محذرًا من خطر الاحتباس الحراري.

اختفاء ثلثي الأنهار المجمدة في منطقة إيفرست

ووفق الخبراء، فإن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، سيؤدي إلى اختفاء ثلثي الأنهار المجمدة في منطقة إيفرست خلال السنوات السبعين القادمة، إن لم تتخذ خطوات حاسمة للتصدي لذلك.

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اختفاء ظاهرة طبيعية بسبب التغير المناخي بهذا الموعد

فيما حذرت منظمة اليونيسكو، في تقرير حديث، من اختفاء ظاهرة طبيعية على كوكب الأرض، منذ قديم الزمن، خلال نحو 30 عامًا من الآن.

وأكدت أن بعض الأنهار الجليدية الأكثر شهرة في العالم، ستختفي بحلول 2050 على أقصى تقدير.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، اختفاء الأنهار الجليدية بحلول 2050 بسبب الاحتباس الحراري، بعيدًا عن تصورات ارتفاع درجة حرارة الأرض.