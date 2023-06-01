الرعاية المستمرة.. “إشراقة” تُقدم دعمًا نفسيًا لا ينقطع للمتعافين من الإدمان

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لا يتوقف العلاج والدعم المقدم من جمعية إشراقة لمريض الإدمان عند جلسات التعافي، بل يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك لضمان عدم الانتكاسة والعودة مجددًا إلى عالم المخدرات.

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برنامج الرعاية المستمرة

تقدم الجمعية البرنامج لمدة سـنة كاملـة، وليـوم واحـد في الأسبوع، وذلك لمتابعـة المسـتفيد والاهتمـام بـه، ودعمـه نفسـيًا واجتماعيًا مـن خلال ممارسـة عـدد من البرامج والأنشطة المناسبة له، حتى يتمكن من البدء في التعافي الجسدي والعقلي من المواد السامة.

ويوفر البرنامج فرصة للعمل مع فريق احترافي مدرب بعد انتهاء مرحلة العلاج للمرضى. وتشير الدراسات إلى أنه كلما زاد مشاركة الأفراد في برامج الرعاية المستمرة، زادت احتمالية تجنبهم للانتكاس.

ويشمل ذلك أشكالاً مختلفة من العلاج مصممة لإعادة بناء الشعور بالذات، والتغلب على الشعور بالعار والذنب المرتبطين بالإدمان، وتعلم كيفية التعامل مع الرغبة الشديدة دون اللجوء إلى تعاطي المخدرات.

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علاجات شاملة

ويخضع المستفيد لمجموعة من العلاجات الشاملة، ويتم تقييمه من قبل فريق الأطباء النفسيين، وتعديل الأدوية حسب الحاجة، وتوفير العلاج النفسي لمساعدته على التعامل مع أعراض اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق.

ويتعلم الشخص المتعافي في تلك المرحلة كيفية التواصل بشكل فعال مع الآخرين، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة التي يمكنه الاستمتاع بها، والتخلص من الضرر الناجم عن الإدمان والسلوك الأناني المتهور والمدمّر المرتبط بإدمان المخدرات، وما يرتبط بذلك من اضطرابات الأرق وعادات التغذية السيئة.

ويستغرق الدماغ نفسه أيضًا وقتًا للعودة إلى الأداء الطبيعي، ويحتاج المتعافي من الإدمان إلى عدة أشهر أو سنوات من الدعم من فريق طبي وأقرانهم، وكذلك أفراد عائلاتهم وأصدقائهم لمنع الانتكاس. وهذا هو سبب أهمية الرعاية المستمرة.

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أسلوب حياة

يوفر البرنامج الدعم لإبقاء المتعافي على المسار الصحيح، وحتى تتحول العادات الجيدة لتصبح أسلوب حياة.

وعلى الرغم من أنه ليس من السهل على مريض الإدمان الانفتاح والتعبير عن مشاعره والسماح للآخرين بمساعدته.

لكنه يتخلى في نهاية المطاف عن حذره، ويطور علاقات قوية، ويبني ثقة مع فريقه المعالج، بما في ذلك الأطباء النفسيين والمعالجين والمستشارين.

لهذا يجب اعتبار الرعاية المستمرة مرحلة حاسمة في أي برنامج علاجٍ من الإدمان.

حيث توفر الدعم اللازم أثناء الانتقال من مرحلة العلاج إلى مرحلة التعافي، وفرصة تلقي العلاج المستمر الذي يساعد المرضى على التعافي الكامل.

ويُعد برنامج الرعاية المستمرة عنصرًا حاسمًا في العلاج الناجح، والذي يؤهل المريض لتخطي التقلبات التي قد يمر بها في فترة التعافي، انتهاءً بالتخلص تمامًا من الرغبة في العودة للإدمان.

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