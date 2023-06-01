ضبط منزل مجهز بكاميرات مراقبة.. إحباط تهريب كميات من الحشيش بعدة مناطق

تواصل – واس:

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تهريب كميات من الممنوعات والمواد المخدرة في جازان وتبوك، وضبطت على مهربيها.

إحباط تهريب 68 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

وأوضحت أنها أحبطت تهريب 68 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنفذ الوديعة.

ضبط المهربين وإحالتهم إلى النيابة

وقبضت على مهربيها بمنطقة جازان وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية في محافظة صبيا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على 5 مواطنين لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة لترويج مادة الحشيش المخدر.

اقرأ أيضًا:

إحباط تهريب 250 كجم من القات بجازان وضبط مواطن يروّج الحشيش بالعرضيات

ضبط مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية

وذلك مع مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضًا:

وإجراءات عاجلة.. ضبط 34 مخالفًا مع إحباط تهريب كميات من المخدرات

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال:

– الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– الاتصال بـ”999″ في بقية مناطق المملكة.

-رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”.

– عبر البريد الإلكتروني.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.