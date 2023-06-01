بحضور 22 سفارة أوروبية.. اختتام لقاء “مبادرة جسور” لمعرفة كل ما يتعلق بموسم الحج

تواصل – فريق التحرير:

بحضور 22 سفارة أوروبيّة، اختتمت وزارة الحج، لقاء “مبادرة جسور” والذي انعقد لمعرفة كلّ ما يتعلّق بموسم الحجّ هذا العام.

التعريف بأحدث الخدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن

وكان وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، التقى في الرياض، سفراءَ دول الاتحاد الأوربي لدى المملكة، ضمن مبادرة “جسور” للتعريف بأحدث الخدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن، ومن أبرزها: منصة نسك حج.

ويُعدُّ هذا اللقاء باكورة برامج مبادرة جسور، التي تنفذها الوزارة بهدف:

1 – تعزيز العلاقات والتواصل بين الوزارة والدول حول العالم.

2 – التعريف بالجهود التي تبذلها المملكة لحجاج الدول الأوربيّة من المواطنين والمقيمين فيها.

3 – إيضاح تسهيل إجراءات قدومهم للمملكة، لأداء مناسك الحج للعام الجاري 2023م بيُسرٍ وطمأنينة.

4 – ورفع جودة الخدمات المقدمة،إضافة إلى بيان البُعد الإثرائي لرحلتهم؛تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

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عرض مرئي تعريفي بمنصة نسك حج

وتضمَّن اللقاء عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا بمنصة نسك حج، التي تقدم باقة من الخدمات الرقمية والمعرفية لـ 67 دولةً من أوروبا والأمريكتين.

إضافة إلى أستراليا، بـ 7 لغات عالمية؛ لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، كما تسهم المنصة في حفظ حقوق ضيوف الرحمن.

وذلك من خلال الرقابة المباشرة على مقدمي الخدمات، وذلك عبر الإشراف الإلكتروني للوزارة على المنصة.

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استمرار تنفيذ الأعمال التطويرية في البنية التحتية

وأكد وزير الحج والعمرة لسفراء الدول، استمرار تنفيذ الأعمال التطويرية في البنية التحتية والتنظيمية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين.

وذلك ضمن أكبر أعمال تنموية على مستوى العالم؛لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، بما في ذلك أتمتة إجراءات حجز الخدمات عبر منصة نسك.

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6 أفلام سينمائية و 26 محتوىً مرئيًّا و 13 دليلًا توعويًّا

وتضمَّن اللقاء جولة تعريفية على معرض توعوي مصاحب للقاء، احتوى على عرض 6 أفلام سينمائية، و 26 محتوىً مرئيًّا، و 13 دليلًا توعويًّا.

إضافة إلى 39 تصميمًا توعويًّا، تتحدث جميعها عن السلوكيات التوعوية في المشاعر المقدسة، والحرمين الشريفين، وكذلك السلوكيات الصحية الوقائية، وتوعية مالية لضيوف الرحمن.

إلى جانب مجموعة من إرشادات السفر والحقائب، معروضة بـ 3 لغات عالمية؛هي، “الإنجليزية والفرنسية والعربية”.

يذكر أن اللقاء تضمَّن التعريف بجهود الوزارة في تقديم الحلول الرقمية لضيوف الرحمن خلال حج العام الجاري، إضافة إلى التسهيلات المقدمة لمواطنيهم والمقيمين في بلادهم.