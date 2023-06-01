وصول الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان

تواصل – واس:

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة التي تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين

ويأتي ذلك ضمن جسر المملكة الجوي الإغاثي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

اقرأ أيضًا:

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى 15 يونيو باستثناء هذا الأمر

تبرعات الحملة الشعبية تتجاوز 21 مليون ريال

في الوقت نفسه، تجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني21 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.

وبلغ مجموع التبرعات حتى الآن، وفقًا لأحدث رصد قامت به صحيفة “تواصل” 21 مليون ريال.

فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 117 ألفًا و479 شخصًا.

تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني

وتستهدف الحملةُ التخفيفَ من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر بين الجيش والدعم السريع.

حيث توقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتقطعت سبل توصيل المساعدات والإمدادات الطبية، وتراجعت خدمات الاتصالات والكهرباء، والبنوك.

اقرأ أيضًا:

وصول الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان

مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار

وكان خادم الحرمين وولي العهد، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

وتم تنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

ويمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، كما يمكنك التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي: مصرف الراجحي “SA7080000500608019999908”.