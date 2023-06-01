في جدة.. “إنفاذ” يُعلن عن مزادَيْ أصول الغربية لبيع 35 عقارًا بمساحة 80 ألف متر

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة مزادين علنيين حضوري وإلكتروني باسم “مزاد أصول الغربية”.

بيع وتصفية أكثر من 35 عقارًا متنوعًا

وأوضح أن ذلك يأتي لبيع وتصفية أكثر من 35 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري، ويتجاوز إجمالي مساحة العقارات 80 ألف متر مربع تقع في منطقة مكة المكرمة.

ويعرض المزاد الحضوري 21 من العقارات التجارية والسكنية التي تتميز بمواقع استثنائية وإستراتيجية بعدة أحياء مكتملة الخدمات ومنها:

“الصفا – الثغر – الأندلس – الياقوت – بني مالك – النسيم – ذهبان – الحمراء – النهضة” بمحافظة جدة.

وبين أن المزاديات بمحافظة جدة يوم الاثنين 23 ذو القعدة 1444هـ الموافق 12 يونيو 2023م.

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عقارات متنوعة بمختلف مناطق مكة المكرمة

كما يعرض المزاد الإلكتروني عقارات متنوعة بمختلف مناطق مكة المكرمة وتتميز بتعدد استخدامها وفرصها الاستثمارية المميزة.

ويبدأ المزاد الإلكتروني في 21 من ذو القعدة الموافق 10 من يونيو وينتهي في 26 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 15 من يونيو 2023.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

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إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت

ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول.

ويتابع العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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