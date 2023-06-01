تبدأ بـ 250 ألف ريال.. طرح 2000 وحدة سكنية في ضاحية خزام شمال الرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن إطلاق وحدات سكنية جديدة في ضاحية خزام شمال الرياض بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال.

وقال الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، محمد البطي، إنه سيتم تقديم الوحدات بأسعار تنافسية وبجودة عالية جدًا مقارنة بالمنافسين.

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توقيع اتفاقيات

وأضاف: “سيتم اليوم توقيع العديد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقيات مع 7 مطورين بإجمالي 2000 وحدة سكنية (شقة)، بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال، مؤكدًا أن هناك خدمات متكاملة سيتم تقديمها.

وتابع: “حرصنا على اختيار أفضل المطورين وأكثرهم تميزًا في الرياض لتقديم منتج متميز ومنافس”.

توفير 4 آلاف وحدة سكنية في الرياض والمدينة

وفي وقت سابق، انطلق معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2023، في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 7 إلى 10 مارس.

وعلى هامش المعرض، تم إطلاق صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال، لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية في كل من الرياض والمدينة المنورة على مساحة 1 مليون متر مربع،

وشهد حفل افتتاح المعرض، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إحداها ثلاثية بين الوطنية للإسكان ومبادرة البناء الحديث و 3 مصانع من مزودي خدمات تقنيات البناء الحديث، لتعزيز وفتح سوق التقنيات الحديثة للأفراد في مشاريع البناء الذاتي، ورفع جودة المعروض السكني.