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خبير طقس يكشف عن موعد انتهاء موسم الأمطار الهاطلة على المملكة.. ويُحذر

خبير طقس يكشف عن موعد انتهاء موسم الأمطار الهاطلة على المملكة.. ويُحذر

خبير طقس يكشف عن موعد انتهاء موسم الأمطار الهاطلة على المملكة.. ويُحذر
١٢:٣٠:٠٦ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن موعد انتهاء موسم الأمطار الهاطلة على المملكة.

وأوضح أنه وفق الاستقراء المناخي التاريخي فإن موسم الأمطار في المملكة ينتهي عادة في نهاية شهر مايو، عدا المناطق الجنوبية الغربية.

وأضاف أن المملكة سجلت في سنوات ماضية أمطارًا في شهر يونيو وهذا قليل ونادر، وأنه من المتوقع أن تشهد الأجواء شيئًا من هذا في يونيو الحالي.

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هطول أمطار على 10 مناطق

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

سيول ورياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والقصيم وحائل، والمدينة المنورة.

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