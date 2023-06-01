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لم يكن يومًا حكرًا لأحد.. 6 خطوات للوصول إلى النجاح

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لم يكن يومًا حكرًا لأحد.. 6 خطوات للوصول إلى النجاح

لم يكن يومًا حكرًا لأحد.. 6 خطوات للوصول إلى النجاح

لم يكن يومًا حكرًا لأحد.. 6 خطوات للوصول إلى النجاح
١٢:٠٦:٥١ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الكاتب عبد الله العريفي، إن الوصول إلى النجاح في أي عمل من الأعمال يتطلب نوعًا من الدقة، بحيث تكون الأهداف والأولويات واضحة أمام الشخص لتحقيق حلمه.

طريقة وصول الشخص إلى النجاح

وأوضح في مقال له نشرته صحيفة “مكة”، أن وصول الشخص إلى النجاح يقتضي الحكمة، ويستلزم التنظيم، ويستوجب وضوح الرؤية واتساعها، مع التحلي بالصبر والقدرة على التحمل.

ابتعد عن هذه الأمور كي تنجح

وأضاف أن من يسعى إلى النجاح لابد وأن يكون لديه القدرة على الانطلاق دون يأس، وعدم ترك الأمور تسير بطريقة عشوائية، مع الابتعاد عن التفكير السلبي.

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خطوات الوصول إلى النجاح

وشدد على ضرورة التركيز وحصر الاهتمام بموضوع معين، وعدم التسرع نحو تحقيق الطموح المنشود وتحقيق الهدف المرسوم من خلال عدة أمور، منها:

1 – تنمية قوة الملاحظة.

2 – تطوير القدرة على إدراك التفاصيل.

3 – جعل الأهداف واضحة ومحددة بدقة

4 – إدارة الموقف بحكمة واحتراس وتأنٍ.

5 – اتخاذ قرارات وإعطاء استجابات سريعة للمواقف.

6 – الاهتمام بالتغيرات الطفيفة الواردة في محيط الإنسان.

وأشار إلى أن النجاح متاح للجميع، وتحقيقه أمر ممكن لأي إنسان.

وأكد ان الموضوع يتطلب الأخذ بالأسباب وبذل الجهد والسعي بصبر، مع الحرص والتأكيد من الهدف والتركيز على ما يراد تحقيقه.

مع الانتباه وتطوير مهارة قوة الملاحظة، وإتقان إدارة الموقف، وجعل الأهداف واضحة ومحددة بدقة، مع التحلي بالصبر، والابتعاد عن محاولات النجاح على حساب الآخرين، وتجنب تدميرهم وهدمهم لتحقيق النجاح.

وأكد أن وجه النجاح يكون مشرقًا، ويكون منبسطًا فرحًا ومسرورًا، ويشع سعادة حين يحوي وجوهًا عديدة.

والنجاح لم يكن يومًا حكرًا على أحد، والقمة تتسع للآخرين، فأنت ناجح وهم ناجحون.

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أخبار السعودية التركيز النجاح تنمية بشرية خطوات النجاح صحيفة مكة عبد الله العريفي قوة الملاحظة

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