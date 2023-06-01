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الكشف عن الروائح المسببة للصداع النصفي
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الكشف عن الروائح المسببة للصداع النصفي

الكشف عن الروائح المسببة للصداع النصفي

الكشف عن الروائح المسببة للصداع النصفي
١١:٣١:٢٩ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يتسبب الصداع النصفي في ألم على أحد جانبي الرأس، غالبًا ما يصحبه غثيان وقيء وحساسية مفرطة للضوء والصوت.

ويمكن لنوبات الصداع النصفي أن تسبب ألمًا شديدًا لساعات أو لأيام، ويمكن أن تصل شدتها إلى التعارض مع ممارسة أنشطتك اليومية.

وقد تحدث أعراض تحذيرية تُعرف بالأورة قبل الصداع أو معه. يمكن أن تشتمل الأورة على اضطرابات بصرية، مثل ومضات ضوئية، أو بُقع عمياء.

ويمكن أن تحدث اضطرابات أخرى، مثل الشعور بتنميل في أحد جانبي الوجه أو في الذراع أو الساق وصعوبة في التحدث.

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الروائح المسببة للصداع النصفي

واكتشف أطباء أعصاب من مستشفى شيزوكا لمنظمة الصليب الأحمر اليابانية، الروائح التي غالبًا ما تكون سببًا في الصداع النصفي.

ووفقًا لاستنتاجات الباحثين، فإن هناك أنواعًا من الروائح تسبب نوبات الصداع النصفي أو تسبب تفاقمها، بحسب مجلة “ساينتفيك ريبورت”.

وأظهرت نتائج الدراسة التي شارك فيها أكثر من 100 مريض يعانون من الصداع النصفي المزمن أو المتكرر، أن أكثر من 50% منهم اعتبروا رائحة العطور وخاصة رائحة الأزهار بمثابة السبب الرئيس للصداع النصفي.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب رائحة التبغ أو النفايات والعرق، ومنعم الأقمشة ومستحضرات العناية بالشعر والبنزين نوبة الصداع النصفي، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وأوضح المشاركون، أنهم غالبًا ما يُعانون من الصداع النصفي في المطاعم والمكاتب وقاعات الانتظار في المستشفيات والقطارات والمراكز التجارية.

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