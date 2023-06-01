اعتقال 30 فلسطينيًا.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – واس:

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك.

واقتحم المستوطنون “الأقصى”، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته وعند أبوابه.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، وتعرقل وصول المقدسيين إلى المسجد.

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الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيًا من الضفة

وحسب وكالة “وفا”، فقد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 35 فلسطينيًا من الضفة، غالبيتهم من محافظة بيت لحم.

إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط

وفجر اليوم، أصيب شاب برصاص الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة، وتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة القدس.

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على الحاجز، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين.

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الاحتلال يداهم عددًا من قرى طولكرم وبلداتها

فيما داهمت قوات الاحتلال، عددًا من قرى طولكرم وبلداتها ومخيمها، حيث اقتحمت بلدات كفر اللبد، وعنبتا شرق طولكرم، ودير الغصون شمالا، ومخيم طولكرم.