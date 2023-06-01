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بقيمة ملياري دولار.. “الاستثمارات العامة” يتجه للاستحواذ على أسهم شركة “لوسيد”
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بقيمة ملياري دولار.. “الاستثمارات العامة” يتجه للاستحواذ على أسهم شركة “لوسيد”

بقيمة ملياري دولار.. “الاستثمارات العامة” يتجه للاستحواذ على أسهم شركة “لوسيد”

بقيمة ملياري دولار.. “الاستثمارات العامة” يتجه للاستحواذ على أسهم شركة “لوسيد”
١١:٢٨:٤٢ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة لوسيد (عملاق صناعة السيارات الكهربائية) عن اعتزامها طرح أسهم بقيمة 3 مليارات دولار.

وبحسب “رويترز والعربية”، يتجه صندوق الاستثمارات العامة لشراء أسهم بما يعادل ثلثي المبلغ المطلوب.

وعلى خلفية هذا الأمر، هبطت أسهم الشركة  9% في تعاملات ما بعد إغلاق السوق.

وقالت الشركة إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك أكثر من 60% من الشركة، وافق على شراء 265.7 مليون سهم في اكتتاب خاص مقابل نحو 1.8 مليار دولار.

وأوضحت أن سعر سهم “لوسيد” بلغ نحو 6.80 دولار، مقارنة مع سعر إغلاق يوم الأربعاء البالغ 7.76 دولار.

ومن المقرر جمع باقي المبلغ من طرح عام لأسهم عادية عددها 173.5 مليون سهم.

صندوق الاستثمارات العامة 

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

 البروتوكول والعمليات الخاصة.

 مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.

 محلل أول سكرتارية.

 محلل أول سكرتارية.

 مساعد أول الجودة والحوكمة.

 مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.

 والمزيد …

طريقة التقديم

أوضح الصندوق أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

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