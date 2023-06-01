رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في هذه التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والصحية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف
1- مسؤول الضمان
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– لا تشترط وجود خبرة سابقة.
– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، القانون، الإدارة العامة” أو ما يعادلها.
2- باحث أول
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– درجة البكالوريوس في تخصص “اقتصاديات الصحة، السياسات الصحية، الصحة العامة، علوم البيانات، العلوم الاكتوارية، الإحصاء” أو ما يعادلها.
3- مسؤول ضمان أول
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، القانون” أو ما يعادلها.
4- مسؤول أول التوثيق والأرشفة
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، علم المكتبات والمعلومات” أو ما يعادلها.
موعد التقديم
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط، (اضغط هنا).