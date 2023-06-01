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رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في هذه التخصصات

رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في هذه التخصصات

رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في هذه التخصصات
١٠:٤٥:٤٦ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والصحية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف

1- مسؤول الضمان

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، القانون، الإدارة العامة” أو ما يعادلها.

2- باحث أول

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– درجة البكالوريوس في تخصص “اقتصاديات الصحة، السياسات الصحية، الصحة العامة، علوم البيانات، العلوم الاكتوارية، الإحصاء” أو ما يعادلها.

3- مسؤول ضمان أول

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، القانون” أو ما يعادلها.

4- مسؤول أول التوثيق والأرشفة

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، علم المكتبات والمعلومات” أو ما يعادلها.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط، (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التخصصات الإدارية والقانونية الرياض مجلس الضمان الصحي وظائف شاغرة وظائف صحية

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