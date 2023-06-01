رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في هذه التخصصات

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والصحية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف

1- مسؤول الضمان

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، القانون، الإدارة العامة” أو ما يعادلها.

2- باحث أول

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– درجة البكالوريوس في تخصص “اقتصاديات الصحة، السياسات الصحية، الصحة العامة، علوم البيانات، العلوم الاكتوارية، الإحصاء” أو ما يعادلها.

3- مسؤول ضمان أول

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، القانون” أو ما يعادلها.

4- مسؤول أول التوثيق والأرشفة

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، علم المكتبات والمعلومات” أو ما يعادلها.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط، (اضغط هنا).