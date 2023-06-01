المشكلة والحل.. 4 أعراض انسحابية للإقلاع عن التدخين وعلاجها

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أظهر “إنفوجراف” نشرته “صحة القصيم” عددًا من الأعراض الانسحابية للإقلاع عن التدخين وطرق علاجها.

4 أعراض انسحابية

وأوضح أن من بين الأعراض ما يلي:

1- تقلبات المزاج

الحل: تجنب المواقف المستفزة وأخبر من حولك أنك في مرحلة الإقلاع.

2- الصداع والقلق

الحل: استشر الطبيب في عيادات الإقلاع عن التدخين.

3- الأرق

الحل: مارس الرياضة قبل النوم بمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 ساعات

4- زيادة الشهية

الحل: تتحسن حاسة التذوق في مرحلة الإقلاع، لذلك احرص على تناول الوجبات الصحية.

وتساند المملكة، ممثلة في وزارة الصحة، الجهود العالمية في محاربة التدخين؛ وتكثيف الأنشطة والفعاليات للتوعية بأضرار هذه الآفة على الفرد والمجتمع.

وتبذل الجهات المهنية جهودًا متواصلة لمكافحة الأمراض الجسيمة التي يسببها التدخين، ورفع منسوب الثقافة المجتمعية والإلمام الكامل بنتائجه السلبية على الصحة العامة.

وفاة 8 ملايين شخص حول العالم بسبب التدخين

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم يموتون بسبب التدخين.

وبينت أنه يموت سنويًّا 1. 2 مليون شخص حول العالم بسبب التدخين السلبي “العيش حول أشخاص مدخنين”.

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