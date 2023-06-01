الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الكشف عن الروائح المسببة للصداع النصفي
بقيمة ملياري دولار.. “الاستثمارات العامة” يتجه للاستحواذ على أسهم شركة “لوسيد”
اعتقال 30 فلسطينيًا.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
لتجنب خطر مميت.. تحذير عاجل لمرض السكري من النوع2
أنقذ امرأة مسنة من الغرق.. قصة شاب عربي تحوّل إلى بطل في بلجيكا
المشكلة والحل.. 4 أعراض انسحابية للإقلاع عن التدخين وعلاجها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

المشكلة والحل.. 4 أعراض انسحابية للإقلاع عن التدخين وعلاجها

المشكلة والحل.. 4 أعراض انسحابية للإقلاع عن التدخين وعلاجها

المشكلة والحل.. 4 أعراض انسحابية للإقلاع عن التدخين وعلاجها
١١:٠٠:٣٢ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر “إنفوجراف” نشرته “صحة القصيم” عددًا من الأعراض الانسحابية للإقلاع عن التدخين وطرق علاجها.

4 أعراض انسحابية

وأوضح أن من بين الأعراض ما يلي:

1- تقلبات المزاج

الحل: تجنب المواقف المستفزة وأخبر من حولك أنك في مرحلة الإقلاع.

2- الصداع والقلق

الحل: استشر الطبيب في عيادات الإقلاع عن التدخين.

3- الأرق

الحل: مارس الرياضة قبل النوم بمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 ساعات

4- زيادة الشهية

الحل: تتحسن حاسة التذوق في مرحلة الإقلاع، لذلك احرص على تناول الوجبات الصحية.

وتساند المملكة، ممثلة في وزارة الصحة، الجهود العالمية في محاربة التدخين؛ وتكثيف الأنشطة والفعاليات للتوعية بأضرار هذه الآفة على الفرد والمجتمع.

 وتبذل الجهات المهنية جهودًا متواصلة لمكافحة الأمراض الجسيمة التي يسببها التدخين، ورفع منسوب الثقافة المجتمعية والإلمام الكامل بنتائجه السلبية على الصحة العامة.

وفاة 8 ملايين شخص حول العالم بسبب التدخين

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم يموتون بسبب التدخين.

وبينت أنه يموت سنويًّا 1. 2 مليون شخص حول العالم بسبب التدخين السلبي “العيش حول أشخاص مدخنين”.

اقرأ أيضًا:

اليوم العالمي لمكافحة التدخين.. جهود مكثفة للمملكة في التوعية بأضراره الصحية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أعراض الإقلاع عن التدخين أعراض انسحابية التدخين السعودية

مواد ذات صلة

المزيد
بيان مهم من السفارة الأمريكية بالرياض: انتظروا هذا الحدث في السادسة

بيان مهم من السفارة الأمريكية بالرياض: انتظروا هذا الحدث في السادسة

٠٥:٣٤ م، الأثنين، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
تزامناً مع حملة «وطن بلا مخالف».. آلاف الفلبينيين والإثيوبيين يستعدون لمغادرة المملكة

تزامناً مع حملة «وطن بلا مخالف».. آلاف الفلبينيين والإثيوبيين يستعدون لمغادرة المملكة

٠٥:٣٤ م، الخميس، ٣٠ مارس ٢٠١٧
«المجمعة» تسجل درجتين تحت الصفر

«المجمعة» تسجل درجتين تحت الصفر

٠٣:٤٠ م، الأربعاء، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٥
إطلاق صاروخين على أهداف أوكرانية من غواصة روسية بالبحر الأسود

إطلاق صاروخين على أهداف أوكرانية من غواصة روسية بالبحر الأسود

٠٣:١٤ م، الأربعاء، ٠٤ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *