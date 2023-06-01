اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم مناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 42 درجة في مكة المكرمة، و41 في الأحساء.

وسجل 40 درجة في الدمام والصمان وشرورة والخرج وحفر الباطن، و39 في المدينة المنورة والدهناء والعلا، و38 في الرياض وبريدة والتنهات وينبع.

كما سجل 37 درجة في جازان وادوادمي ووادي الدواسر وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 15 وطريف 16 درجة مئوية.

الباحة والقريات 18 والطائف 19 درجة مئوية.

هطول أمطار على 10 مناطق

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

سيول ورياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

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رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار،

وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والقصيم وحائل، والمدينة المنورة.