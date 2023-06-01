الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الكشف عن الروائح المسببة للصداع النصفي
بقيمة ملياري دولار.. “الاستثمارات العامة” يتجه للاستحواذ على أسهم شركة “لوسيد”
اعتقال 30 فلسطينيًا.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
لتجنب خطر مميت.. تحذير عاجل لمرض السكري من النوع2
أنقذ امرأة مسنة من الغرق.. قصة شاب عربي تحوّل إلى بطل في بلجيكا
المشكلة والحل.. 4 أعراض انسحابية للإقلاع عن التدخين وعلاجها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم مناطق المملكة

اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم مناطق المملكة

اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم مناطق المملكة
١٠:٣٥:٢٠ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 42 درجة في مكة المكرمة، و41 في الأحساء.

وسجل 40 درجة في الدمام والصمان وشرورة والخرج وحفر الباطن، و39 في المدينة المنورة والدهناء والعلا، و38 في الرياض وبريدة والتنهات وينبع.

كما سجل 37 درجة في جازان وادوادمي ووادي الدواسر وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 15 وطريف 16 درجة مئوية.

الباحة والقريات 18 والطائف 19 درجة مئوية.

الصورة

هطول أمطار على 10 مناطق

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

سيول ورياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

سيول في مكة ونجران.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على 10 مناطق

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار،

وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والقصيم وحائل، والمدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
من الإثنين إلى الخميس.. منخفض جوي جديد يضرب دولة خليجية

من الإثنين إلى الخميس.. منخفض جوي جديد يضرب دولة خليجية

٠٦:٥٨ م، الأحد، ٠١ يناير ٢٠٢٣
مدير: ما يجري في سوريا الآن محاولة لإقصاء الإسلام

مدير: ما يجري في سوريا الآن محاولة لإقصاء الإسلام

٠٧:٥٩ م، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠١٥
“الدفاع المدني” يحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

“الدفاع المدني” يحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

٠٦:٠٣ م، الثلاثاء، ١١ أبريل ٢٠٢٣
شاهد.. سيول هادرة جنوب ينبع النخل

شاهد.. سيول هادرة جنوب ينبع النخل

٠٩:١٢ م، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *