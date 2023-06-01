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توضيح مهم من “الزكاة” بشأن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يونيو

توضيح مهم من “الزكاة” بشأن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يونيو

توضيح مهم من “الزكاة” بشأن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يونيو
١٠:٤٢:٤٠ ص، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “إنفوجراف” للتوضيح بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يونيو.

وقالت الهيئة إنه تقرر تقديم الإقرارات الضريبية يومي 11 و30 من شهر يونيو.

في وقت سابق، كشفت الهيئة عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو الماضي

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو جاءت على النحو التالي:

10 مايو كان آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر إبريل 2023م

15 مايو كان آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مارس وإبريل 2023م

31 مايو كان آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر إبريل 2023م

توضيح مهم بخصوص الفوترة الإلكترونية

فيما حددت الهيئة، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

المنشآت التي تجاوزت إيراداتها 150 مليون ريال

وبينت أن المجموعة الرابعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (150 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2021م أو 2022م.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الإقرارت الضريبية الزكاة السعودية المملكة هيئة الزكاة

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