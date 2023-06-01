لتجنب خطر مميت.. تحذير عاجل لمرض السكري من النوع2

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أظهرت دراسة أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب غير المشخصة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ونظرت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، في مدى احتمالية حدوث الحالة لدى الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم.

وقام الباحثون بتحليل المعلومات الصحية وعينات الدم لأكثر من 10 آلاف و300 شخص بالغ من 1999 إلى 2004.

وأظهرت النتائج أنه لم يتم تشخيص أي منهم بمرض القلب في بداية الدراسة.

وسعى الباحثون لمعرفة ما إذا كانت البروتينات تشير إلى زيادة المخاطر.

ووجدوا أن 33.4% من مرضى السكري لديهم علامات لأمراض القلب والأوعية الدموية غير المكتشفة، كما يتضح من المستويات المرتفعة من واسمتي البروتين.

في المقابل، أظهرت النتائج أن 16.1% فقط من أولئك الذين لايعانون من مرض السكري لديهم أعراض، بحسب صحيفة “ذا صن”.

زيادة خطر الوفاة

وارتبطت المستويات المرتفعة بزيادة خطر الوفاة بسبب مشاكل القلب لدى مرضى السكري بنسبة 54%، مقارنة بالمستويات العادية.

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وقالت الدكتورة إليزابيث سيلفين، من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في بالتيمور، إن هذه المؤشرات الحيوية يمكن أن تشير إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وأضافت: “ما نراه هو أن العديد من الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني والذين لم يصابوا بأزمة قلبية أو تاريخ من أمراض القلب معرضون لخطر كبير للإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية”.

وتابعت: “عندما ننظر إلى جميع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني، فإن بعضهم معرض لخطر منخفض..

والبعض الآخر معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا فإن السؤال المفتوح هو” من هو الأكثر عرضة للخطر؟”.

وأوضحت أن “هذه المؤشرات الحيوية للقلب تمنحنا نافذة على مخاطر القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين قد لا يتم التعرف عليهم على أنهم أعلى مخاطر”.

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مرض السكري

ويتسبب مرض السكري في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير لأن الجسم لا ينتج ما يكفي من هرمون الأنسولين الذي يكسر الجلوكوز.

وقالت الدكتورة سيلفين: “غالبًا ما يكون الكوليسترول هو العامل الذي نستهدفه لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بء السكري من النوع الثاني.

لكن مرض السكري من النوع الثاني قد يكون له تأثير مباشر على القلب لاعلاقة له بمستويات الكوليسترول.

وأضافت: “يشير بحثنا إلى الحاجة إلى علاجات إضافية غير مرتبطة بالستاتين..

وذلك لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني”.