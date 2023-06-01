تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى 15 يونيو باستثناء هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات السودانية اليوم، تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى 15 يونيو باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية.

الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة

وأكد الجيش السوداني، تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الطرف الآخر قوات الدعم السريع، بالهدنة.

وكشف القائم بأعمال السفير السوداني بالمملكة أن هناك جهود سعودية أمريكية لإعادة وفد الجيش إلى المفاوضات، لافتًا إلى أن الوفد علق المفاوضات ولم ينسحب منها ومازال في جدة.

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وقال الخارجية الأمريكية، إن واشنطن مستعدة لمواصلة وساطتها في السودان بشرط جدية طرفي الصراع، مؤكدًا أن استئناف جهود الوساطة في السودان مرهون بجدية طرفي النزاع.

ودعا ممثل منظمة يونيسف، لاحترام الممرات الإنسانية في الوضع في السودان كارثي ويجب تأمين الممرات الإنسانية.

وأكدت أن 70% من الأطفال في السودان يعانون من سوء التغذية، مخاوف من تفاقم أوضاع الأطفال بسبب الصراع في السودان.

الاتحاد الأفريقي يطرحُ خارطةَ طريق لتسوية الأزمة

في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم، خارطةَ طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية.

وتشتمل على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع؛ منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

وبين أن خارطة الطريق لحل النزاع في السودان تشتمل على ستة بنود؛ منها أن تعمل الآلية الموسعة المشكلة من الاتحاد الأفريقي على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية.

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كما نصَّت على ضرورة حماية المدنيين والبِنَى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني والاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الدول المجاورة المتأثرة بالنزاع.

واستكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة، بمشاركة جميع الأطراف السودانية، وتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد.