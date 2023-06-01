10 طرق للتعايش مع مرض التصلب المتعدد

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من المحتمل أن يسبب مرض التصلب المتعدد إعاقة الدماغ والحبل النخاعي (الجهاز العصبي المركزي).

عند الإصابة به، يهاجم المرض مادة المايلين التي يغطي الألياف العصبية، ويسبب مشكلات في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم. وفي النهاية، يمكن أن يسبب المرض تلفًا أو تدهورًا دائمًا في الألياف العصبية.

قد تختلف مؤشرات التصلب المتعدد وأعراضه اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر وخلال فترة المرض تبعًا لمكان الألياف العصبية المصابة.

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أعراض التصلب المتعدد

وتشمل الأعراض الشائعة:

-خدَر أو ضعف في واحد أو أكثر من أطراف الجسم عادة ما يظهر على أحد جانبي الجسم في المرة الواحدة.

-الوخز.

-أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية تصاحب حركات معينة للرقبة، وخصوصًا انحناء الرقبة للأمام (علامة ليرميت).

-ضعف التوازن.

-المشية المترنحة أو عدم القدرة على المشي.

-فقدانًا جزئيًّا أو كليًّا للإبصار، عادةً في عين واحدة في المرة الواحدة، وغالبًا يصاحبه شعور بالألم أثناء حركة العين.

-رؤية مزدوجة لمدة طويلة.

-ضبابية الرؤية.

-الدوار.

-مشكلات في الوظائف الجنسية ووظائف الأمعاء والمثانة.

-الإرهاق.

-التلعثم.

-مشكلات إدراكية.

-اضطرابات مزاجية.

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10 نصائح للتعايش مع المرض

وقدمت مدينة الملك سلمان الطبية، 10 نصائح تساعد على التعايش مع التصلب اللويحي، على النحو التاالي:

-تجاهنل الأفكار السلبية.

-فهم المصاب وعائلته للمرض وطبيعته.

-تجنب القيام بالمهام الصعبة.

-تجنب التعرض للحرارة العالية قدر الإمكان.

-الانضمام إلى مجموعات الدعم.

-التحدث مع المختصين عن المخاوف.

-اتباع نمط صحي.

-تجنب الضغوط.

-أخذ قسط من الراحة عند الشعور بالتعب.

-استخدام وسائل التقنية لتساعد على التذكر.